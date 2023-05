Olivia Dunne e seu vestido minúsculo que enlouqueceu as redes sociais

Olivia Dunne continua a ser uma sensação no Estados Unidosmas ela também é uma sensação nas redes sociais, onde o número de seguidores que presta muita atenção nela.

Em sua última publicação, a ginasta que é a estrela do Universidade Estadual da Louisianagerou muitas reações com um vestidinho preto minúsculo que revolucionou as redes sociais em questão de minutos.

Os comentários não demoraram a chegar de todos os seus fãs. Sobre Instagramela já conta com quatro milhões de seguidores em um curto espaço de tempo, o que a torna uma das maiores influenciadoras esportivas.

“Você é tão fofa”, “menina linda” ou “fogo direto”, foram alguns dos comentários de seus seguidores que ainda se deixam entreter e cativar pelos posts e publicações da jovem de 20 anos que virou uma grande estrela.

Olivia está curtindo seu momento, já que recentemente posou para o Esportes ilustrados questão do maiô. A ginasta começa a ser relevante além de seu esporte, já que diferentes publicações e marcas procuram colaborar com ela por causa de seu alcance nas mídias sociais.