Olivia Dunne vai a show de Taylor Swift usando roupa impressionante e as pessoas reagem

Taylor Swift tem um grande fã da LSU, já que Olivia Dunne ganhou as manchetes recentemente por sua experiência em seu show e o que ela vestiu no local.

Olivia Dunne liderou a equipe de ginástica de LSU até as finais, mas infelizmente não conseguiu fechar o acordo e perdeu o Torneio de Ginástica da NCAA.

Olivia Dunne foi ao show de Taylor Swift

Após o final da temporadaDunne precisava muito de um pouco de descanso porque mesmo depois do final da temporada, ela ainda tinha muito trabalho com ela carreira de modelo.

A turnê de Taylor Swift é uma das mais concorridas do país, com shows esgotados constantemente e Olivia Dunne estava lá para se divertir, como as pessoas nas redes sociais descobriram depois que ela postou as histórias.

Uma das coisas que as pessoas amaram nas histórias foi a roupa dela e começaram a comentar a foto mostrando um pouco de amor por Dunne. “Lindo”, escreveu um fã, “Absolutamente lindo”, disse outro. “Meu senhor”, disse a terceira pessoa.

de Olivia Dunne A carreira de modelo vem decolando, pois toda vez que ela compartilha uma foto ou um vídeo, ela está nas manchetes e recebe muita atenção dos fãs.

O desastre entre Olivia Dunne e Breckie Hill

Na semana passada, ela foi ao jogo do New York Yankees e se divertiu muito, de acordo com suas postagens nas redes sociais.

A ida e volta entre Breckie Hill foi uma grande vitória para Olivia Dunne já que os fãs de Hill fizeram comentários de que ela não gostou. Os fãs de Breckie Hill a chamavam de “Olivia Dunne com canhões” devido ao seu físico e isso não agradou a Dunne.

pouco fez Breckie Hill saber, Dunne não se afetou muito além de dizer que não concordava com o nome.

Depois que Breckie entendeu que cutucar Dunne aumentou sua audiência e seguidores nas plataformas de mídia social, ela manteve o show acontecendo e, assim, ficou mais no mapa, e então um vídeo dela no chuveiro vazou.