OMS alerta que uma nova pandemia mais mortal que o COVID-19 está chegando: devemos estar preparados

TOrganização Mundial da Saúde (OMS) alerta que a ameaça de “outro patógeno emergente com potencial ainda mais mortal” permanece e medidas preventivas devem ser tomadas para evitar o colapso global. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da OMS Tedro Adhanom Ghebreyesus.

Ele foi muito claro. “Quando a próxima pandemia chegar, o que acontecerá, devemos estar preparados para responder de forma decisiva, coletiva e equitativa”.

Além disso, ele indicou que novos patógenos e pandemias certamente chegarão e instou os líderes mundiais a elaborar uma estratégia para enfrentar esses desafios.

O que a pandemia de COVID deixou no mundo

Além de se tornar uma pandemia letal, o COVID-19 teve consequências mentais.

“Isso teve um grande impacto na saúde mental”, observou Ghebreyesus. “Muitos de nossos próprios funcionários, como muitos profissionais de saúde em todo o mundo, experimentaram estresse e esgotamento severos”.

Além de tudo isso, a OMS alerta para o que pode vir no futuro. Ou seja, há uma nova ameaça de outra “variante emergente do COVID-19, que causaria novas ondas de doenças e mortes”.

E explica onde qualquer tipo de alarme precisa ser reforçado. “A pandemia nos desviou do rumo, mas nos mostrou por que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável devem continuar sendo nossa estrela-guia e por que devemos persegui-los com a mesma urgência e determinação com que combatemos a pandemia”.