Onde está a verdadeira Meg Ryan? Aos 61 anos, visual da atriz gera rumores de nova cirurgia plástica

e Ryana atriz americana de 61 anos, fez uma rara aparição pública em uma exibição de Michael J. Foxo documentário, Ainda, em Nova York na última quinta-feira. O Insônia em Seattle a tez lisa e o biquinho mais gordo da estrela alimentaram os rumores de cirurgia plástica, que ela sempre negou.

Ryan, que não é fotografado desde novembro de 2021, parecia elegante sem esforço em uma jaqueta escarlate com calças xadrez marrons e botas pretas grossas. Ela foi fotografada posando com seus amigos, incluindo Bill Murray e Elvis Costellono Alice Tully Hall no Lincoln Center, onde a exibição foi realizada.

O documentário, uma combinação de elementos de documentário, arquivo e roteiro, retrata a jornada de vida de Michael J. Fox em suas próprias palavras, desde sua criação em uma base do exército canadense até alcançar o estrelato na década de 1980 em Hollywood.

Ele também narra sua jornada particular, incluindo os anos que se seguiram ao seu diagnóstico secreto com a doença de Parkinson aos 29 anos. e Ryan apoiou o filme de sua amiga na exibição, que será lançado no Apple TV+ em 12 de maio.

e Ryan sempre afastou os rumores sobre sua aparência. Ela disse em uma entrevista de 2015 para a revista Porter: “Francamente, não presto muita atenção … Há muito ódio no mundo hoje. É tão fácil julgar. Imagine ser um odiador, que estúpido.”

Meg não se importa com os rumores relacionados à sua aparência

No entanto, o cirurgião plástico Mark Youssef, analisando seu rosto para o Hollywood Life, afirmou que Ryan havia passado por “muitas” alterações. Ele especulou que ela tinha preenchimento ou transferência de gordura para as bochechas, uma plástica no nariz, injeções nos lábios, Botox, facelift e até procedimento de rejuvenescimento da pele a laser.

Ryan está definido para fazer um retorno no filme O que acontece depoisque ela planeja dirigir e estrelar. O próximo filme é uma adaptação de Steven DietzJogo de Shooting Star. A co-estrela de Ryan é David Duchovny. O Hollywood Reporter descreveu o filme como uma “abordagem evoluída e nostálgica da comédia romântica” que se concentra em um ex-casal examinando seu passado romântico enquanto estão presos em um aeroporto.

Os fãs de Ryan, sem dúvida, ficarão encantados em vê-la no filme, e a expectativa pelo lançamento do documentário de Michael J. Fox também está aumentando.