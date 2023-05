“Oportunidades de Emprego na Casa do Pão de Queijo em São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal”

A Casa do Pão de Queijo, rede pioneira na comercialização de pão de queijo fundada em 1967 e que hoje é uma das maiores redes de snacks do Brasil, está em busca de novos profissionais para compor seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas:

Técnico de Segurança do Trabalho – Itupeva – SP – Engenharia de Segurança do Trabalho;

Atendente de Loja PCD – Cafeteria – Aeroporto de Viracopos – Campinas – SP;

Atendente De Loja – Aeroporto – Porto Alegre – RS – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar Administrativo – Foco em RH – Guarulhos – SP – Administração Geral;

Atendente de Loja – Aeroporto BSB – Lago Sul – DF – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria.

Mais sobre a Casa do Pão de Queijo

Sobre a Casa do Pão de Queijo, vale frisar que sua história começou com a receita exclusiva de pão de queijo da Dona Arthêmia, mãe do fundador do negócio, que decidiu abrir uma pequena loja no Largo do Arouche, em São Paulo. Já na década de 80, a Casa do Pão de Queijo alcançou a marca de 13 lojas próprias e, para continuar expandindo, adotou, em 1987, um novo modelo de atuação baseado em franquias.

Com mais de 1.000 pontos de venda distribuídos nos principais shoppings, hipermercados, aeroportos, galerias, ruas e avenidas das grandes cidades, a empresa é líder no segmento de cafeteria no país. Tudo isso resultado de muito trabalho e dedicação além da preocupação com a qualidade dos produtos.

Como se inscrever

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma bem simples. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!