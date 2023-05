“Oportunidades de Emprego na Logística no Sul do Brasil com a Panvel”

A renomada empresa Panvel, uma das maiores redes de farmácias do Brasil, acaba de anunciar uma série de oportunidades de emprego em diversas cidades do país. Com uma forte presença no mercado farmacêutico há mais de 40 anos, a companhia oferece aos seus colaboradores um ambiente de trabalho estimulante, além de uma ampla gama de benefícios.

Panvel abre novas vagas de emprego no sul do Brasil

A Panvel destaca-se não apenas por sua reputação como uma empresa líder no setor, mas também pelos benefícios que oferece aos seus funcionários. Entre eles, estão:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição ou vale-alimentação;







Vale-transporte;







Descontos em produtos e serviços da empresa;







Programas de treinamento e capacitação;







Oportunidades de crescimento profissional.

Esses são apenas alguns exemplos dos benefícios disponíveis na Panvel, que valoriza o bem-estar e o desenvolvimento dos seus colaboradores. A empresa está divulgando diversas vagas abertas em diferentes áreas e regiões do Brasil. Confira algumas das oportunidades:

Farmacêutico(a) – São Paulo/SP;







Assistente Administrativo(a) – Porto Alegre/RS;







Analista de Marketing – Rio de Janeiro/RJ;







Estoquista – Curitiba/PR;







Gerente de Loja – Belo Horizonte/MG;







Promotor(a) de Vendas – Salvador/BA;







Atendente de Farmácia – Florianópolis/SC;







Técnico(a) em Enfermagem – Brasília/DF;







Motorista de Entrega – Manaus/AM;







Analista Financeiro – Recife/PE;







Auxiliar de Laboratório – Fortaleza/CE;







Analista de Recursos Humanos – Goiânia/GO;







Vendedor(a) Externo – Porto Velho/RO;







Auxiliar de Limpeza – Campo Grande/MS.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.



Você também pode gostar:

Veja também: Total Express tem mais de 200 vagas de emprego abertas em São Paulo

Como se candidatar

As vagas da Panvel estão disponíveis no portal 123empregos, reconhecido pela sua eficiência na conexão entre empresas e candidatos. Para se candidatar, basta acessar o site e buscar pelas vagas da Panvel. É importante criar um perfil completo no portal, incluindo informações pessoais e currículo atualizado. Ao encontrar a vaga desejada, siga as instruções para submeter sua candidatura.

Sobre a empresa

Fundada em 1973, a Panvel é uma empresa brasileira que se destaca no mercado farmacêutico. Com mais de 400 lojas espalhadas por diversos estados do Brasil, a Panvel oferece uma ampla variedade de produtos e serviços relacionados à saúde e bem-estar. Além disso, a empresa conta com uma equipe de profissionais qualificados e comprometidos em oferecer um atendimento de qualidade aos clientes.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.