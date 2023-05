“Oportunidades de Emprego no Sul do Brasil com o Meu Rodapé”

A Meu Rodapé, fábrica especializada em decoração inteligente, que fabrica rodapés, rodatetos, rodameios e molduras feitos em EVA, uma borracha sintética à prova d água, com flexibilidade e maciez, está na procura por novos colaboradores no mercado de trabalho. Dessa forma, antes de falar um pouco mais sobre, confira a lista de vagas disponíveis:

Analista de Comércio Exterior Júnior – Itajaí – SC – Efetivo;

Analista de Infraestrutura – TI – Itajaí – SC – Efetivo;

Coordenador Regional de Vendas – Trabalho Remoto – Efetivo;

Representante Comercial – Itajaí – SC e Remoto – Autônomo;

Técnico em Segurança do Trabalho – Itajaí – SC – Efetivo: Propor ações preventivas de segurança do trabalho; Realizar inspeções, abertura e investigação de CAT´s; Mapear os riscos nos locais de trabalho e propor ações para mitigação dos mesmos; Implantação dos programas PCMSO, PPRA, LTCAT.

Mais sobre a Meu Rodapé

Sobre a companhia, é interessante frisar que a Meu Rodapé lidera as vendas de Rodapés de EVA autocolantes no Brasil, com mais de 3 milhões de metros em produtos distribuídos por todo o país. Ademais, conta com um time com mais de 100 colaboradores, atuando no mercado desde 2017.

Vale ressaltar que seus produtos substituem perfeitamente outros tipos de materiais como PVC, Madeira ou Gesso. A matéria prima é desenvolvida especialmente para o seu produto, proporcionando assim um ótimo acabamento e durabilidade. Por fim, caso você esteja buscando uma recolocação no mercado, vale a pena conferir como se candidatar na empresa em questão.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

