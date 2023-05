“Organizando suas Finanças: 7 Passos para o Sucesso na Economia Pessoal”

A economia pessoal é parte de um processo que engloba comportamento e educação financeira, sendo assim, para economizar de forma objetiva é importante analisar hábitos de consumo, evitar novas dívidas e considerar opções rentáveis de investimentos.

Confira 7 dicas para planejar suas finanças e gerar economia pessoal

A economia pessoal pode ir além das contas em dia, embora esse fator seja parte desse processo. No entanto, a economia pessoal é a consolidação de um planejamento financeiro. Sendo assim, confira algumas dicas para desenvolver um comportamento funcional para essa objetividade!

1 – Prefira o pagamento à vista

Pagar suas contas em dia é muito importante. Desta maneira, se puder pagar suas compras à vista, estará exercendo o seu poder de compra e poderá direcionar sua economia pessoal.

De forma geral, o pagamento parcelado leva o consumidor a desorganização dos seus processos. Entretanto, itens de alto valor podem ser parcelados, desde que essas compras sejam planejadas, já que o cartão de crédito também pode ser utilizado como uma ferramenta positiva.

Dessa forma, sempre que for comprar algo de valor baixo, pague à vista, já que essa é uma opção mais econômica e tende a ser mais vantajosa.

2 – Faça uma poupança

Obviamente que uma poupança faz parte de um processo econômico pessoal, sendo uma decisão relevante em longo prazo. No entanto, para que consiga poupar dinheiro é importante considerar o seu consumo no momento atual.

Isso significa que é necessário viabilizar uma reserva financeira através de uma construção na sua rotina para essa finalidade.

Além disso, a poupança pode ser uma opção, bem como outras possibilidades de investimentos. Pois, quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, mais ele renderá, considerando os juros compostos nas aplicações de renda fixa.

3 – Tenha muito cuidado com impulsos de consumo

As compras impulsivas são responsáveis pelo endividamento de muitas pessoas. Por isso, é muito importante que analise esse comportamento. Sendo assim, evite ir às compras com fome e faça listas, sempre que possível.

Caso seja possível, não leve crianças e defina um limite para gastos supérfluos. Dessa maneira, poderá seguir a sua lista e ainda poderá comprar o que quiser, sem que seja um impulso, ainda que não seja algo extremamente necessário.



Você também pode gostar:

4 – Elabore um fluxo de caixa pessoal

O fluxo de caixa é uma ferramenta empresarial que é de grande valia no orçamento da gestão das empresas. Entretanto, é possível viabilizar um fluxo de caixa pessoal, já que o instrumento se refere a um controle macro sobre seus recebimentos e despesas.

Dessa maneira, analise quais são as entradas financeiras e quais são seus gastos. Utilizar uma planilha ou um aplicativo para essa finalidade pode ser uma boa opção.

5 – Compare os preços dos produtos

A comparação de preços é uma dica muito simples, entretanto, nem sempre é praticada pelo consumidor, já que muitas pessoas não comparam preços.

Assim sendo, além de optar pelo produto mais barato, essa dica também pode ser importante para quem compra compulsivamente, já que é uma maneira de analisar o produto, considerando o preço final.

6 – Fique de olho no valor do frete

É importante para o consumidor pesquisar preços em sites de comparação. Além disso, antes de finalizar a compra, verifique o valor final do processo, já com o frete.

O valor do frete faz muita diferença para uma compra. Por isso, algumas empresas deixam um produto mais barato, para que essa diferença seja paga no valor do frete. Sendo assim, no seu comparativo, não deixe de considerar o valor total que será pago.

7 – Defina metas para seus objetivos

Ao considerar metas e prazos, fica mais fácil analisar a evolução do seu processo e controlar seus impulsos para realizar compras com mais consciência e gerar economia pessoal.