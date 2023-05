Orthopride Anuncia Novas Oportunidades de Emprego: Confira os Cargos Disponíveis!

A Orthopride, franqueadora de estética e ortodontia no Brasil, divulgou novas vagas de emprego. A empresa conta com atendimento personalizado, profissionais capacitados e tecnologia de ponta em todos os seus produtos. Abaixo, estão os cargos e regiões de atuação; confira.

Orthopride abre novas oportunidades de trabalho em regiões brasileiras

A empresa está buscando novas pessoas para complementar seu time de colaboradores. Além de salários fixos, a empresa oferece a todos os seus funcionários um pacote de benefícios, que serão divulgados durante as entrevistas individuais.

A Orthopride foi criada em 2009, e hoje conta com duzentas unidades da empresa espalhadas em diversas cidades brasileiras. Suas unidades foram planejadas para oferecer aos seus pacientes toda a comodidade, além de um atendimento personalizado, profissionais capacitados e tecnologia de ponta em todos os seus serviços prestados.

Para fazer parte desse grande time, os interessados devem ser comprometidos e responsáveis. Confira, abaixo, os cargos disponíveis:

Dentista Especializado em Harmonização Facial – São Bernardo do Campo;







Auxiliar de Venda – Rio de Janeiro;







Auxiliar de Serviços Gerais – Brasília;







Auxiliar de Contratos – São Bernardo do Campo;







Auxiliar Administrativo – Brasília;







Divulgador – Curitiba;







Dentista Ortodontista – São José dos Pinhais;







Gerente Administrativo – São Paulo;







Operador de Telemarketing Ativo – São Paulo;







Promotor de Venda – São Paulo;







Promotor de vendas Externas – São Paulo;







Recepcionistas – Porto Alegre;







Supervisores de Vendas – Santo André.

Como se candidatar

Os indivíduos interessados em se cadastrar para concorrer a uma das vagas disponíveis na Orthopride, podem seguir todas as informações disponíveis no site 123empregos. Nesse momento a companhia está em busca de candidatos que se identifiquem com sua cultura e atenda às exigências da função escolhida.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.