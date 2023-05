Os 5 melhores aplicativos de perda de peso para Android 2023

Nos últimos anos, notamos que as pessoas estão se tornando mais conscientes de sua saúde e forma física. E devido ao aumento do uso da tecnologia, as pessoas estão contando com a ajuda dela para cumprir suas metas de perda de peso. Você pode gerenciar sem esforço seu consumo de alimentos, acompanhar seu progresso e obter feedback e recomendações individualizadas com a ajuda de aplicativos de perda de peso.

Mas, agora surge a dúvida de qual aplicativo de emagrecimento escolher, já que muitas opções estão disponíveis no mercado. Se você está procurando uma solução para esta questão, não se preocupe, pois este guia irá ajudá-lo. Estamos aqui com um guia no qual discutiremos as melhores aplicativos para emagrecer para o seu telefone Android. Então, vamos conferir o guia sem perder tempo, pois o tempo é precioso.

Qual é o melhor aplicativo de perda de peso para o seu Android em 2023?

Abaixo discutimos o melhores aplicativos para emagrecer para usuários do Android em 2023.

1. MyFitness Pal

MyFitness Pal é um dos Melhores aplicativos para emagrecer que tem ajudado os usuários a atingir suas metas de condicionamento físico há anos. Para apoiar a perda de peso, monitora o macronutriente e conta as calorias dos usuários.

A principal característica do MyFitness Pal é que ele possui um enorme banco de dados de refeições e bebidas, que possui mais de 11 milhões de itens. Com esse recurso, ele ajuda a manter um registro de quantas calorias você consome por dia e garante que você esteja dentro dos intervalos prescritos. Ele fornece uma meta diária de calorias com base na altura, peso e outros níveis de exercício.

Além disso, o bom é que o MyFitness Pal também pode sincronizar registros de condicionamento físico de seus outros dispositivos e aplicativos de condicionamento físico, como Fitbit, Garmin e muitos outros.

Preço: É gratuito, mas se você quiser fazer uma assinatura, custará $ 19,99 por mês e $ 79,99 por ano.

É gratuito, mas se você quiser fazer uma assinatura, custará $ 19,99 por mês e $ 79,99 por ano. Classificações: 4.4

2. Perca!

Nas próximas Melhor aplicativo para emagrecer em nossa lista está “Lose It!”. Este aplicativo possui um sistema de registro de refeições que torna simples para os usuários acompanhar seu consumo diário de alimentos e também ajuda a monitorar sua ingestão de calorias.

Ao criar um plano, você poderá acompanhar facilmente sua ingestão de alimentos no aplicativo, que é retirado de um banco de dados de mais de 33 milhões de refeições, itens de restaurantes e marcas.

Este aplicativo também possui o recurso de sincronizar registros de condicionamento físico de seus outros dispositivos e aplicativos de condicionamento físico, como Fitbit, Garmin e muitos outros. Assim, você pode acompanhar sua atividade física, o que tornará mais fácil acompanhar sua saúde e condicionamento físico geral.

Preço: É gratuito, mas se você quiser fazer uma assinatura, custará US $ 39,99 por ano e, se quiser vitalício, US $ 189,99.

É gratuito, mas se você quiser fazer uma assinatura, custará US $ 39,99 por ano e, se quiser vitalício, US $ 189,99. Classificações: 4.2

3. FatSecret

Nas próximas melhor aplicativo para emagrecer em nossa lista está FatSecret. É um aplicativo de perda de peso gratuito que oferece uma variedade de recursos para ajudar as pessoas a atingirem suas metas de condicionamento físico. A principal característica do FatSecret é seu diário alimentar e de exercícios. Com a ajuda desse recurso, é fácil para o usuário acompanhar sua alimentação diária e atividade física.

O próximo recurso do FatSecret que o torna o melhor aplicativo é sua ferramenta de receita e planejamento de refeições. Ele ajuda os usuários a fazer planos de refeições personalizados com base em suas escolhas e objetivos alimentares. Outros serviços que este aplicativo fornece incluem suporte social, monitoramento de condicionamento físico e um rastreador de peso.

Preço: É gratuito, mas se você quiser fazer uma assinatura, custará $ 6,99 por mês, $ 19,99 por trimestre e $ 38,99 por ano

É gratuito, mas se você quiser fazer uma assinatura, custará $ 6,99 por mês, $ 19,99 por trimestre e $ 38,99 por ano Classificações: 4.4

4. FitBit

Fitbit é outro melhor aplicativo para emagrecer que oferece uma variedade de recursos para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos de condicionamento físico. Com este aplicativo, os usuários podem acompanhar seus passos diários, distância percorrida e queima de calorias com a ajuda de um recurso de monitoramento de atividades.

Além disso, um dos melhores recursos deste aplicativo é o recurso de comunidade. Esse recurso permite que você interaja com seus amigos e familiares e participe de desafios em grupo. Para mantê-lo motivado para seus objetivos de condicionamento físico, o aplicativo também oferece diferentes prêmios ao atingir o objetivo específico. Além disso, este aplicativo também permite que você escolha ter um lembrete de hora em hora para se levantar e caminhar.

Preço: É gratuito, mas se você quiser uma assinatura, custará $ 9,99 por mês e $ 79,99 por ano

É gratuito, mas se você quiser uma assinatura, custará $ 9,99 por mês e $ 79,99 por ano Classificações: 4.0

5. Cronômetro

Nas próximas melhor aplicativo para emagrecer é Cronômetro. É um aplicativo completo de rastreamento de nutrição e exercícios que ajuda os usuários a ajudá-los a atingir seus objetivos de perda de peso. A principal característica deste aplicativo é que ele se concentra principalmente no rastreamento de micronutrientes. Esse recurso ajuda os usuários a monitorar seu consumo de vitaminas, minerais e outros nutrientes cruciais, além de macronutrientes.

O Cronometer é o melhor aplicativo para perda de peso, mas também oferece muitos outros recursos, como monitoramento de atividades, rastreamento de peso e suporte social.

Preço: É gratuito, mas se você quiser uma assinatura, custará $ 4,16 por mês

É gratuito, mas se você quiser uma assinatura, custará $ 4,16 por mês Classificações: 4.4

6. Noom

Nas próximas melhor aplicativo para emagrecer em nossa lista está Noom. É um aplicativo de perda de peso que usa uma nova abordagem para ajudar os usuários a alcançar seus objetivos de condicionamento físico e saúde. Noom não segue aplicativos tradicionais de perda de peso. Ele se concentra principalmente em componentes psicológicos, como motivação, autoconsciência e modificação de comportamento.

A principal característica que faz do Noom o melhor aplicativo para emagrecer é o seu programa de coaching personalizado. Nesse recurso, os usuários recebem um treinador de saúde dedicado que oferece suporte e assistência individual durante toda a jornada de perda de peso. Os programas de coaching personalizados ajudam os usuários a conhecer suas barreiras à perda de peso e a preparar um plano adequado para superá-las.

Preço: Você precisará fazer uma assinatura que custa $ 70 por mês e $ 209 por ano

Você precisará fazer uma assinatura que custa $ 70 por mês e $ 209 por ano Classificações: 4.2

Conclusão

Isso foi tudo para o guia sobre Melhores aplicativos para perda de peso Para o seu Android em 2023. Esperamos que, com a ajuda deste guia, você possa decidir qual aplicativo escolher e iniciar a jornada de perda de peso. Muitos outros aplicativos para perda de peso, como Diabetes e Diet Tracker, WW, YouAte e muitos mais. Você pode dar uma olhada neles também.

Agora, se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo. Além disso, diga-nos qual aplicativo você selecionou para iniciar sua jornada rumo ao condicionamento físico. Além disso, se você quiser mais guias de aplicativos, confira nosso site.

LEIA TAMBÉM: