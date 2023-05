Os 5 melhores cartões SIM para viajar para os EUA (2023)

Todo mundo gosta de viajar e, quando se trata de viajar para o exterior, é preciso uma preparação extra. Além de todas as roupas e acessórios, você precisa de um cartão SIM para ficar conectado. Optar por planos internacionais ao viajar para o exterior não é uma boa escolha, principalmente se você planeja ficar no exterior por muito tempo. Os planos internacionais deixarão você com contas pesadas para pagar quando voltar. A melhor opção será usar um cartão SIM internacional para ficar conectado durante a viagem e não ter contas pesadas para pagar.

Mas agora a questão é qual cartão SIM é melhor para viajar para os EUA? Ao escolher um cartão SIM, você deve considerar muitas coisas, como conectividade, planos de dados, disponibilidade etc. Com muitas opções disponíveis, pode ser confuso qual escolher. Este artigo discutirá os 5 melhores cartões SIM para viajar nos EUA em 2023.

5 melhores cartões SIM para viajar para os EUA

Existem vários cartões SIM que você pode escolher para viajar para os EUA. Listamos os 5 melhores cartões SIM para viajar para os EUA-

Kit de cartão SIM do Google Fi

O kit de cartão SIM do Google Fi é um dos melhores cartões SIM que você pode usar ao viajar para os EUA. Tem planos de dados flexíveis, pelo que só terá de pagar pelos dados que utilizar. Além disso, oferece proteção de conta, o que significa que você só será cobrado $ 60, mesmo se usar dados fora do limite.

O cartão SIM do Google Fi tem cobertura internacional para mais de 200 países. O plano de dados ilimitado do cartão SIM Google Gi oferece o Google Pass, do qual você pode aproveitar apenas se tiver um telefone Google Pixel. No entanto, existem certas limitações para o cartão SIM, ou seja, depois de usar 15 GB de dados, você pode experimentar limitação de dados.

Cricket BYOD

Outro ótimo cartão SIM que você pode comprar ao viajar para os EUA é o Cricket BYOD. Este cartão SIM vem em três tamanhos diferentes – Padrão, Micro e Nano-SIM. O cartão SIM oferece chamadas internacionais em 35 países diferentes. Não só isso, mas você não será cobrado nenhum imposto mensal, além de não haver taxa de ativação.

Para usar este cartão SIM, você deve ter um smartphone compatível com GSM. Além disso, você precisa garantir que seu smartphone não esteja bloqueado para nenhuma outra operadora.

Cartão SIM pré-pago Mint Mobile

O Mint Mobile é outro cartão SIM pré-pago que você considera usar. Oferece 4 planos de dados – 4 GB por mês, 10 GB por mês, 15 GB por mês e Ilimitado. Todos esses planos de dados oferecem texto e chamadas ilimitadas. Além disso, você obtém cobertura nacional 5G e 4G LTE.

A Mint Mobiles oferece ao cliente uma garantia de reembolso de sete dias, para que você possa solicitar um reembolso se o cartão SIM não funcionar para você.

Cartão SIM pré-pago T-Mobile

Os cartões SIM pré-pagos da T-Mobile estão disponíveis facilmente e oferecem dados ilimitados de alta velocidade, chamadas e mensagens de texto. O cartão SIM T-Mobile vem em tamanho Nano, então você pode usá-lo se o seu telefone for compatível com Nano-SIM. Este cartão SIM pré-pago é compatível apenas com GSM, portanto você não poderá usá-lo se seu telefone for compatível apenas com CDMA.

Você obtém cobertura 4G LTE com este cartão SIM pré-pago. Observe que você não poderá usar o cartão SIM pré-pago T-Mobile com pontos de acesso Wi-Fi.

Kit SIM pré-pago da Verizon

A Verizon tem os melhores cartões SIM pré-pagos para telefones e dispositivos hotspot. Seu cartão SIM pré-pago oferece cobertura 4G LTE em todo o país. O kit SIM pré-pago da Verizon vem em três tamanhos – Padrão, Nano e Micro.

Para usar este cartão SIM, você deve ter um celular desbloqueado para todas as operadoras. Com cobertura 4G LTE, você pode garantir dados ilimitados, tempo de conversação e texto.

Conclusão

Estes foram os 5 melhores Sim Cards que você pode usar ao viajar para os EUA. Esses cartões SIM estão facilmente disponíveis e você pode obtê-los antes de viajar para os EUA. No entanto, antes de comprar qualquer um desses cartões SIM, você deve garantir que o telefone esteja desbloqueado para todas as operadoras. Se o seu telefone estiver bloqueado para uma determinada carreira, você não poderá usar esses cartões SIM.

perguntas frequentes

Onde comprar um cartão SIM dos EUA?

Se você estiver viajando para os EUA e quiser comprar um cartão SIM dos EUA, poderá obtê-lo no aeroporto internacional, lojas de varejo oficiais, lojas de conveniência e estações de trem.

Posso comprar cartão SIM nos EUA como turista?

Você pode comprar cartões SIM pré-pagos nos EUA como turista. Na chegada, você pode obter cartões SIM de várias operadoras, como Verizon e T-Mobile.

Qual é o melhor cartão SIM para usar nos EUA?

Listamos alguns dos melhores cartões SIM que você pode comprar ao viajar para os EUA. Os melhores cartões SIM nos EUA são SIM pré-pago T-Mobile, Kit SIM pré-pago Verizon, cartão SIM pré-pago AT&T, etc.

