Os 7 principais emuladores gratuitos para executar aplicativos Android no MacOS (2023)

Na realidade, o MacOS é um sistema operacional excelente e elegante. Comparado a muitos outros sistemas operacionais, o MacOS é muito superior. Mesmo que menos programas estejam disponíveis para o Mac OS, ele ainda possui a maior parte do software necessário. No entanto, alguns aplicativos não estão disponíveis no MacOS e os usuários desejam usá-los. Felizmente, existem vários emuladores com a ajuda dos quais você pode acessar Aplicativos Android para MacOS sem quaisquer problemas. Ao simular o ambiente do sistema operacional Android, esses emuladores permitem que você use vários aplicativos Android no seu Mac.

Com tantas opções de emuladores disponíveis, selecionar qual deles você deve usar é bastante difícil. Se você está procurando a lista dos melhores emuladores, este guia o ajudará. Neste guia, compartilharemos os melhores emuladores que permitem acessar Aplicativos Android para Mac. Portanto, confira o guia para aprender sobre os emuladores.

Como executar aplicativos Android no Mac: melhores emuladores 2023

Se você estiver usando MacOS e quiser usar aplicativos Android, poderá fazê-lo com a ajuda de emuladores. Abaixo, mencionamos os melhores emuladores que permitem acessar Aplicativos Android para Mac OS.

Este tutorial é compatível com todos os modelos de MacBook, incluindo, entre outros:

MacBook (início de 2015 e posterior)

MacBook Air (meados de 2012 e posteriores)

MacBook Pro (meados de 2012 e posterior)

MacBook Pro com tela Retina (meados de 2012 e posteriores)

MacBook Pro com chip M1 (2020 e posterior)

MacBook Pro com chip M2 Pro ou M1 Max (2022 e posterior)

Observe que a disponibilidade e o desempenho de recursos específicos podem variar dependendo das especificações e capacidades do seu modelo de MacBook. É sempre recomendável verificar os requisitos de sistema do software ou emulador que você pretende usar para garantir a compatibilidade.

1. Jogador do aplicativo BlueStacks

O BlueStacks App Player é um dos melhores emuladores que permite acessar aplicativos Mac OS Android. É fácil de usar e você pode desfrutar de uma ampla variedade de aplicativos móveis em seu Mac OS.

2. Xamarin Android Player para MAC

O segundo melhor e mais poderoso emulador é o Xamarin Android Player para MAC. Este emulador foi criado especialmente para usuários de Mac que permitem o acesso Aplicativos Android para Mac SO sem problemas. Ele oferece aos fãs e desenvolvedores uma plataforma confiável e eficaz para criar, testar e implantar aplicativos Android no ambiente Mac OS. Com a ajuda do Xamarin Android Player, os usuários de Mac podem utilizar totalmente os aplicativos Android de seus PCs, tornando-o uma ferramenta útil para testes e desenvolvimento.

3. Soldador ARC

O ARC Welder permite que os usuários de Mac utilizem o navegador Google Chrome para executar aplicativos Android diretamente em seus desktops. Com a ajuda deste emulador, você pode empacotar e converter rapidamente arquivos APK do Android em um formato compatível com o Chrome. Pelo qual você pode acessar seus favoritos Aplicativos Android para Mac OS sem a necessidade de um emulador especial. Ele também torna simples para os usuários experimentar, navegar e desfrutar de uma variedade de aplicativos Android em seus computadores Mac, ampliando a gama de possíveis usos de aplicativos além dos dispositivos móveis.

4. Genymotion

O próximo melhor emulador da nossa lista que permite acessar Aplicativos Android para Mac SO é Genymotion. Ele oferece uma experiência de usuário suave e de alto desempenho que permite aos usuários testar, criar e distribuir aplicativos Android em seus dispositivos Mac OS. Genymotion tem vários recursos, por isso é uma boa opção para criadores de aplicativos e usuários casuais que desejam explorar e desfrutar de aplicativos Android em seu Mac. Além disso, oferece diferentes recursos, como emulação de dispositivo, simulação de sensor e compatibilidade com várias versões do Android. Se você deseja apenas testar a compatibilidade do seu aplicativo ou simplesmente deseja ter acesso ao seu aplicativo favorito Aplicativos Android para Mac SO, este emulador Genymotion é a melhor opção.

5. Dróide 4X

O Droid 4X é um dos melhores emuladores da nossa lista que permite acessar Aplicativos Android para Mac OS. Este emulador oferece uma base prática para usar uma variedade de aplicativos Android em um ambiente Mac OS devido à sua interface amigável e forte desempenho. Além disso, possui recursos como suporte para várias instâncias, compatibilidade com gamepad e gravação de tela, tornando-o a opção perfeita para desenvolvedores de aplicativos e jogadores.

6. Android

O outro melhor emulador da nossa lista que permite acessar Aplicativos Android para Mac SO é Andyroid. Ele preenche o espaço entre um desktop e um dispositivo móvel para computação. Você pode usá-lo para acompanhar as atualizações de recursos mais recentes do sistema operacional Android. Além disso, este programa permite que você jogue jogos Android no seu Mac com melhores recursos visuais. Muitos recursos são fornecidos pelo Andyroid, como suporte multitoque, integração de armazenamento em nuvem e sincronização de aplicativos entre seu dispositivo móvel e o Mac.

7. Caixa Virtual

O Virtual Box é um dos melhores emuladores da nossa lista que permite acessar aplicativos Android para Mac OS. No entanto, não é um emulador, é um programa de virtualização. Com a ajuda disso, os usuários de Mac podem construir e operar computadores virtuais em seus dispositivos, incluindo instâncias virtuais do sistema operacional Android. Os usuários do Mac OS podem facilmente imitar um ambiente Android e executar aplicativos Android nele instalando o Android dentro de uma máquina virtual VirtualBox. Se você quiser usar o Virtualbox, precisará de várias ferramentas, como Android-x86.org. Depois de instalar o Android no Virtualbox, você pode usar praticamente todos os apps e jogos da plataforma.

Conclusão

Muitos aplicativos estão disponíveis no Android, mas não no Mac OS. E é difícil se surpreender com o fato de muitos usuários do Mac OS quererem usar esses aplicativos Android em seus dispositivos. Felizmente, existem vários emuladores que nos permitem acessar o Aplicativos Android para MacOS. Mas aqui surge uma dúvida sobre qual emulador escolher.

Apenas para resolver essa dúvida, compartilhamos os melhores emuladores que você pode usar para executar aplicativos Android no Mac OS. Com esses emuladores e ferramentas de virtualização, os usuários de Mac podem navegar, testar e usar o grande ecossistema de aplicativos Android em seus gadgets. Além disso, esses emuladores oferecem uma variedade de recursos e opções de desempenho para melhorar sua experiência ao usar aplicativos Android no Mac OS, seja você um desenvolvedor ou um usuário casual.

