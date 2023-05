Os arremessadores do Boston Red Sox e do Philadelphia Phillies são expulsos e multados por impasse durante o hino nacional

Philadelphia Phillies Matt Strahm e Boston Red Sox Kutter Crawford foram ambos expulsos do jogo entre as duas equipes, pois levaram as coisas longe demais, fazendo um impasse durante a apresentação do hino nacional do jogo.

No passado, houve impasses e foi possível lidar com isso, mas desta vez porque Crawford e Strahm costumavam ser companheiros de equipe em Boston e ambos se conheciam e foram expulsos do jogo com uma multa.

Os novos requisitos do relógio de arremesso da MLB são muito claros sobre quanto tempo é administrado para cada parte do jogo, e os árbitros instaram os dois arremessadores a retornar aos seus esconderijos ou então.

Quando os dois arremessadores tiveram que provar um ponto, os árbitros não tiveram escolha a não ser expulsar os dois.

Atualmente, Crawford está em uma lista de feridos de 15 dias, enquanto Alex Cora, o gerente do Red Sox, afirma que um companheiro de equipe ajudará Crawford a pagar a multa.

“Eu sei que tem um cara que estudou na mesma escola que ele que provavelmente vai cuidar disso”, disse ele.

Red Sox Chris Sale foi para a Florida Gulf Coast University com Crawford, então é evidente que ele é o amigo de quem o gerente estava falando.

Strahm disse que “Nada disso foi planejado, assim que o hino acabou, e eu olhei, e Kutter meio que me deu um sorriso, e eu sabia exatamente o que aquele sorriso significava, então [I] apenas ficou lá.”

“Se você me conhece, sabe que a competição é tudo para mim, então parecia que estava sendo chamado ali mesmo. Olhando para trás, provavelmente não foi a decisão mais sábia que tomei em minha carreira na grande liga..”