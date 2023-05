Os brasileiros estão assustados com o preço do gás de cozinha

O gás de cozinha vem se tornando um item cada vez mais difícil de ser adquirido por famílias de baixa renda no Brasil. Isso se deve ao aumento significativo do preço do produto nos últimos meses, resultado da alta do dólar e do petróleo, refletindo diretamente no preço final ao consumidor.

Embora o preço médio do botijão de gás tenha subido levemente na semana passada, o acumulado de janeiro a abril de 2023 registra uma queda de 0,9% em relação ao mesmo período de 2022. No entanto, houve aumento de preço em 19 das 27 Unidades Federativas (UFs) do Brasil, com destaque para Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Amapá.

Em contrapartida, sete UFs registraram queda de preços, com destaque para Santa Catarina. De acordo com informações disponibilizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do gás de cozinha varia de acordo com as regiões do país, de forma que nos últimos levantamentos, o GLP mais caro foi encontrado em Roraima e o mais barato no Rio de Janeiro.

Auxílio Gás do governo federal

O Auxílio Gás, é um benefício social do Governo Federal, pago a cada dois meses para seus beneficiários. Para ter direito ao benefício é necessário manter a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico). Essa atualização pode ser realizada pelo aplicativo ou presencialmente em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Além da atualização no CadÚnico, para receber o auxílio as famílias devem ter renda per capita mensal de até meio salário mínimo, equivalente a R$ 651 de acordo com o salário mínimo atual. Vale informar que o benefício é um direito dos cidadãos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e às mulheres que foram vítimas de violência doméstica ou que são chefes de família.

Mulheres que sofreram violência doméstica têm prioridade na solicitação e recebimento do benefício, conforme informações divulgadas pelo órgão responsável pelo Vale-Gás. A aprovação do benefício é feita após uma análise dos dados fornecidos pelas famílias no Cadastro Único, mas não há um prazo determinado para a liberação do benefício após a solicitação.

As pessoas escolhidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome recebem o Auxílio Gás pela Caixa, instituição financeira responsável pelos pagamentos do benefício.

Além disso, a Caixa também tem a responsabilidade de trazer canais de atendimento para os beneficiários, para poder atender a eventuais dúvidas referentes ao saque do Auxílio Gás.

Confira o calendário de pagamento do benefício

No mês de abril, as famílias cadastradas no programa devem receber um valor correspondente a 100% da média do preço do botijão de 13 kg de GLP. O cálculo do benefício é feito levando em consideração a média divulgada pela ANP. Veja a seguir o cronograma de pagamento de abril:

Final NIS: Data de pagamento: 1 14/04 2 17/04 3 18/04 4 19/04 5 20/04 6 24/04 7 25/04 8 26/04 9 27/04 0 28/04

Os beneficiários do Auxílio Gás têm acesso aos recursos por meio do aplicativo Caixa Tem, que pode ser baixado gratuitamente na App Store ou na Google Play Store. O aplicativo oferece diversas funcionalidades, como pagamento de contas, transferência de dinheiro, recargas e até compras usando o cartão de débito virtual. Para mais informações sobre o Auxílio Gás, é possível consultar os canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.