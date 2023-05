Os brasileiros ficam surpresos com o preço do ETANOL a R$ 2 na casa

Na última quinta-feira (25), o Movimento Endireita Brasil realizou uma nova edição do “Dia da Liberdade de Impostos”. Os postos que aderiram ao movimento comercializaram etanol a R$ 2,46 o litro, totalmente livre de impostos.

O objetivo da iniciativa é alertar a população e o poder público sobre os altos valores cobrados de impostos sobre os combustíveis. Assim, o Movimento Endireita Brasil visa avançar na sua luta por impostos justos e coerentes que incidem sobre os combustíveis.

Nesse sentido, este é um tema que gera grande repercussão no Congresso Nacional e nas três esferas do governo. A seguir, entenda melhor sobre o projeto.

Dia da Liberdade de Impostos comercializa etanol na casa dos R$ 2

Com a venda do etanol livre de impostos, os consumidores pagaram até 50% menos no valor do combustível nesta quinta-feira. Em São Paulo, o preço por litro passou de R$ 3,69 para R$ 2,46.

O Centro Automotivo Portal das Perdizes foi um dos participantes do movimento e ofereceu o total de 6,5 mil litros de etanol livre de impostos para os consumidores. O abastecimento começou às 7h30 e ofertou até 25 litros por veículo.

“Estamos cedendo nosso posto de combustíveis para realizar a ação do Dia pela Liberdade de Impostos como uma forma de mostrar para o consumidor o quanto ele paga de imposto na hora de abastecer. Uma situação que precisa ser revista no Brasil. E temos feito esse tipo de mobilização já há alguns anos como forma de protestar para que o poder público se sensibilize para esta realidade que só tem prejudicado a própria economia do país, onerando o bolso dos empresários e dos consumidores”, disse a empresária Patricia Kulaif, proprietária do posto.

Sustentabilidade

A utilização do etanol para protagonizar o Dia da Liberdade de Impostos foi uma escolha estratégica. Isso porque o combustível proveniente da cana-de-açúcar é considerado uma das melhores opções de fonte de energia renovável.

A utilização de combustíveis fósseis, como a gasolina, gera importantes impactos para a natureza e para a vida humana. Além de ser um dos principais fatores para o avanço do aquecimento global, a emissão dos gases pode causar graves problemas respiratórios para a população.

Por isso, o Movimento Endireita Brasil buscou conscientizar os consumidores sobre as consequências da utilização de combustíveis e apresentar uma opção alternativa que gera menos impacto ambiental.