Os Cavinder Twins mostram ao Instagram por que são os ‘irmãos mais gostosos da internet’ com treino suado

Tele gêmeos cavinder têm um forte argumento para serem os gêmeos mais gostosos da internet. Haley e Hanna Cavinder ficaram famosas por causa de suas looks lindos e hábitos esportivos impressionantes- eles não estão longe de acumular um quarto de milhão de seguidores no Instagram.

A dupla sexy mantém os fãs atualizados com postagens regulares em suas contas de mídia social e sua última postagem deixou os seguidores loucos.

Na terça-feira, os gêmeos enviaram uma história de seu treino matinal. precisamente Às 6h10, eles estavam suando durante um de seus treinos regulares para as pernas.

“Chegando ao vivo do seu treino de perna. Este doeu um pouco”, eles postaram em sua história no Insta com um Emoji sorridente chorando. Eles estavam sendo testados pelo treinador Kat Padgett, que tem trabalhado incansavelmente na academia com os gêmeos.

Os dois se preparam para um mudança sensacional para a WWE para iniciar uma carreira no wrestling.