Os controversos retratos da coroação do príncipe Andrew mantidos em sigilo

EUuma reviravolta chocante nos acontecimentos, Príncipe Andréo membro desonrado do família real britânica, conseguiu entrar furtivamente nos retratos oficiais da coroação vestindo suas vestes formais. No entanto, fontes sugerem que é altamente improvável que essas fotografias controversas vejam a luz do dia.

O príncipe de 63 anos, que enfrentou severas críticas e escrutínio público devido à sua associação com o criminoso sexual condenado. Jeffrey Epstein, levantou as sobrancelhas quando decidiu usar as vestes de veludo durante a coroação de seu irmão. Apesar de seu papel diminuído como membro da realeza sênior e de ter sido destituído de suas funções oficiais, Andrew teria insistiu em fazer parte da sessão de fotos de prestígio capturada por Hugo Burnand.

De acordo com uma fonte citada pelo Telégrafo, O príncipe Andrew buscou ativamente a inclusão nos retratos e fez pedidos especiais para a sessão de fotos para acomodá-lo. A fonte revelou: “Andrew queria ser incluído na sessão de fotos e solicitou que houvesse tempo na programação para ele ser fotografado”. A fonte explicou ainda que o duque desgraçado queria um registro oficial de sua participação na coroação de seu irmão, enfatizando a importância do evento.

No entanto, parece improvável que o palácio libere essas imagens controversas ao público. Tanto o palácio quanto Hugo Burnand, o fotógrafo responsável pelos retratos, se recusaram a comentar o assunto, alimentando especulações em torno da decisão.

As suposições iniciais eram de que André havia sido deliberadamente excluído da sessão de fotos para refletir seu status diminuído como membro da realeza que não trabalhava, despojado de seus títulos. Nenhum dos retratos divulgados anteriormente apresentava o controverso príncipe, incluindo fotos de grupos de membros da família real que trabalhavam.

Em uma reviravolta surpreendente, Príncipe Harry,Rei Carlos‘ filho distante, também estava ausente dos retratos. Ele partiu rapidamente da coroação para voltar para sua família no exílio na Califórnia, optando por um traje matinal simples em vez das túnicas usadas por seu tio. Surgiram especulações sobre se o traje de Harry espelharia o de seu tio, mas ele escolheu um caminho completamente diferente.

O rei Charles concede o controverso honor, a recusa do irmão em se mover prepara o palco para a batalha do palácio

Vale a pena notar que Rei Carlos concedeu a seu irmão permissão especial para usar as vestes adornadas com o emblema do Ordem da Jarreteira, uma das mais antigas e prestigiadas ordens de cavalaria. Esta honra concedida a Andrew contradiz relatos sugerindo que ele ainda se recusa a desocupar seu opulento $ 37 milhões residência no Loja Real em Windsor.

Foi relatado anteriormente que A frustração do rei Carlos com a recusa de seu irmão em cumprir as ordens de se mudar para o menor Frogmore Cottage, anteriormente ocupado por Harry e sua família antes de sua partida do país. A situação permanece inalterada, e há rumores de que a família real pode até considerar cortar serviços públicos para forçar a mudança de Andrew, de acordo com um amigo de Harry citado pelo jornal. Correspondência no domingo.

O amigo expressou preocupação com as possíveis repercussões após a coroação, afirmando: “Ele está preocupado porque agora que a coroação acabou, as facas estão fora. Mas estamos lidando com seres humanos, não com imóveis.” Essa disputa contínua entre os irmãos fez com que Andrew se tornasse cada vez mais recluso, de acordo com um associado próximo.

Enquanto o público aguarda ansiosamente por mais atualizações da família real, parece que Participação do Príncipe Andrew na coroação oficial retratos permanecerá envolto em segredo, acrescentando mais um capítulo ao seu controverso e conturbado legado.