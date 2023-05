Os fãs da NBA acham que sabem quem é o pai do bebê da estrela pornô Lana Rhoades… e ele joga no Denver Nuggets!

NOs torcedores do BA parecem ter decidido que Denver Nuggets jogador Bruce Brown Jr.. poderia ser o pai da ex-atriz pornô Lana Rhoades‘ bebê.

A internet foi desencadeada em debate quando Rhoades teve seu bebê em 2022, pois não se sabia quem era o pai. Ainda não houve confirmação dela ou do pai, e é por isso que tantos nomes foram divulgados pelos fãs.

Certa vez, ela compartilhou um vídeo, que já foi excluído, sugerindo que o pai é um jogador da NBA e o vídeo não sugeria que ela o via da melhor maneira.

Rhoades usou uma sobreposição de texto no clipe que dizia: “Juro por Deus que pensei que os jogadores da NBA eram caras legais. A próxima coisa que você sabe é que eu disse que estava grávida. E ele me disse para ir sozinho.”

Seu ex-namorado estava no podcast Impaulsive, que pertence a Logan Paul e ele confirmou que ela teve um filho com um jogador da NBA, mas eles apagaram o nome no podcast. Ele foi descrito como um ‘grande jogador da NBA’.

O mistério continua

Vários nomes foram associados à criança, Blake Griffin sendo um deles. Esses rumores nunca foram confirmados.

Rhoades tornou as coisas ainda mais confusas quando ela apareceu no podcast 3 Girls, 1 Kitchen. Durante esse podcast, ela descreveu um encontro ruim com um jogador da NBA que se supunha ser Kevin Durant. Esses rumores também nunca foram confirmados.

O último nome a ser adicionado é BruceBrown Jr.. depois Rhoades colocou uma foto dele tocando em sua história no Instagram durante as finais da Conferência Oeste.