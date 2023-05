Os fãs de Shakira não querem que Tom Cruise a transforme em Scientology: esta trollagem é o próximo nível

Eembora ela também tenha sido vista jantando com o piloto de F1 Lewis Hamilton, Shakira também foi visto passando algum tempo de qualidade com ninguém menos que Tom Cruise. Segundo relatos de fontes próximas ao ator, ele ficou extremamente interessado em persegui-la e até mandou flores para o quarto de hotel dela. Shakira parecia estar curtindo sua nova vida como uma mulher solteira indo para o Grande Prêmio de Miami e se encontrando com várias celebridades. Mas a estrela de ‘Top Gun: Maverick’ aparentemente não tem a aprovação de nenhum dos fãs de Shakira devido ao seu histórico de namoro. Apesar de ter namorado algumas das maiores celebridades de Hollywood, Tom Cruise não tem grande reputação quando o assunto é relacionamento.

Alguns aproveitaram isso como uma oportunidade perfeita para trollar Tom Cruise por sua religião de Scientology e alertaram Shakira para não sair com ele por causa disso. Mas outros simplesmente apontam para as características narcisistas extremas do ator. Apesar desses avisos de seus fãs, a cantora teria se dado bem com o ator e eles foram vistos se divertindo muito no evento. Resumindo, o Page Six relata que Tom Cruise ficou absolutamente apaixonado pela cantora e estava ansioso para continuar passando o tempo com ela. durante essa interação, Shakira estava acompanhada de seus dois filhos, Milan e Sasha. Quem são os filhos de Gerard Piqué também. Ambos os meninos parecem ter interagido também com Cruise.

Piadas contra Tom Cruise são implacáveis

Isso tem sido verdade o tempo todo, as pessoas não se importam se Tom Cruise é uma das estrelas de cinema mais importantes que já existiram. Eles não confiam em sua religião de Scientology, da qual ele é o garoto-propaganda. Assim que perceberam que ele estava interessado em Shakira, os fãs da cantora imediatamente começaram a postar reações e alertas sobre isso. Alguns levaram todo o calvário com humor e brincaram que Shakira lançaria uma música dessa daqui a 20 anos. Outros foram extremamente sérios sobre isso e não se importaram em dizer que Shakira está em perigo real se ela for cortejada pelo ator. Independentemente do que aconteça, manteremos todos vocês informados sobre qualquer novo desenvolvimento desta história.