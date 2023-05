Os filhos de Arnold Schwarzenegger não gostam de seu filho ilegítimo, Joseph Baena

euife provou ser irônico mais uma vez com Arnold Schwarzenegger e seu filho ilegítimo, Joseph Baena. Ele é o filho que a ex-estrela de ação teve com a ex-governanta da família, Mildred Baena. Por muitos anos, o famoso ator não reconheceu seu filho, mas a estranha semelhança era grande demais para ser ignorada em certo ponto. Na verdade, ele é o filho que mais se parece com o pai, tanto na aparência quanto no estilo de vida. Você vê, José Irmãos também está profundamente interessado em musculação, pois possui um físico impressionante. Joe realmente é filho de Arnold simplesmente olhando para seu trabalho duro e dedicação ao esporte. Além disso, Baena também é a famosa personalidade da mídia social.

Mas eventos recentes também provam que o resto dos filhos de Arnold que ele teve com Maria Shriver definitivamente não gostam de seu meio-irmão. A prova disso ocorreu na estreia do novo Netflix ‘FUBER’, estrelado por Arnold. Enquanto caminhava pelo tapete vermelho, Schwarzenegger estava acompanhado pelas filhas Christina e Katherine. Eles também estavam acompanhados por Chris Pratt, que é casado com a filha mais velha de Arnold. À distância, Joe caminhou sozinho pelo tapete vermelho e nunca interagiu com seus parentes em público. Schwarzenegger assumiu como missão ter um relacionamento próximo com todos os cinco filhos, mas eles não querem se dar bem com Baena.

Arnold e Joseph são muito próximos

Vários avistamentos de Arnold e seu filho ocorreram em todos os Estados Unidos. Eles andam de bicicleta juntos, vão à academia juntos e vão a eventos juntos. De acordo com a página seis, os filhos de Arnold com Maria Shriver ficam contra Joe toda vez que o caso entre Arnold e Mildred é assunto de conversa. Esses assuntos familiares geralmente podem ser um pouco complicados, mas Arnold navega por eles da melhor maneira possível. No final das contas, ele sempre respondeu por todos os cinco filhos. Embora Schwarzenegger passe bastante tempo com seu filho, com quem compartilha a paixão pelo fisiculturismo.