Durante a cerimônia de coroação do rei Carlos III, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, incluindo a relação iminente entre Filhos do príncipe William e filho de Rose Hanbury.

As crianças foram fotografadas se divertindo muito enquanto o príncipe George agia como pajem, enquanto Louis também estava presente brincando, abraçando a tradição como o rei Carlos III fez quando sua mãe se tornou rainha e ela fez quando seu pai, o rei George, fez o mesmo.

Príncipe George é o herdeiro do trono

O príncipe George é o filho mais velho do príncipe William e o herdeiro do tronoentão ele imediatamente teve que ser incluído na coroação como parte da tradição de longa data, sua missão era carregar o manto do rei ao chegar e sair da Abadia de Westminster.

Alguns afirmam que ele mostrou equilíbrio, pois já havia entendeu o caminho em que ele está e o destino que aguarda a criança real.

No entanto, o príncipe George não estava sozinho, pois seus deveres também eram compartilhados com outras crianças importantes, incluindo Lord Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay e Ralph Tollemache.

Lord Oliver Cholmondeley é filho de Rose Hanbury, a suposta amante do príncipe William

Atualmente, Oliver Cholmondeley é o senhor da companhia do rei, ou seja, seu braço direito, no entanto, quem está constantemente nos noticiários é a mãe de Oliver, Rose Hanbury, que dizem ser amante do príncipe William.

Enquanto isso, Príncipes Charlotte e Príncipe Louis que são irmãos do príncipe George também estiveram no evento, mas não tiveram protagonismo na procissão, mas participaram da coroação como parte da família real.

Os fotógrafos tiveram um dia de campo tirando fotos das crianças reais enquanto roubavam o show durante as comemorações do Jubileu de Platina de Rainha Elizabeth, sua bisavó.