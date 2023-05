“Os Jets ganharam o Super Bowl!”… Aaron Rodgers já está praticando a comemoração

Gcoisas boas estão chegando para o Jatos de Nova York… Pelo menos é o que Aaron Rodgers visualiza. O novo zagueiro da promissora equipe AFC Leste compareceu Concerto de Taylor Swift como grande fã da cantora que é, e enquanto cantava um de seus sucessos com os amigos, o ator Miles Teller e sua esposa, ele gritou algo que deu esperança a todos os apoiadores do NYJ.

“Os Jets venceram o Super Bowl!!!”, ele gritou com Estádio Metlife durante a música “The 1” de Swift, como pode ser visto em um vídeo postado por Keleigh Teller na segunda-feira. Com a voz melódica de Taylor como pano de fundo e confetes caindo durante o show, Aaron Rodgers gritou essas palavras talvez para “praticar” se as coisas correrem do seu jeito na próxima NFL temporada.

Foi um fim de semana incrível para o ex-zagueiro dos Packers. Rodgers, uma ‘Swiftie’ confessada, cantou e dançou todos os sucessos de Taylor.

“Fim de semana incrível na minha nova casa #MetlifeStadium com alguns amigos especiais Miles e Keleigh Teller, um monte de novos, e o lendário Taylor Swift que absolutamente abalou a casa por 3 horas e meia todas as noites !!! Ela é verdadeiramente uma artista mestre e humana épica, e Phoebe Bridgers foi espetacular também. Obrigado ao excelente pessoal da segurança, aos amáveis ​​fãs que conheci e a toda a hospitalidade do Tour nas duas noites. Espero que possamos tornar a MetLife tão barulhenta este ano! venha nos conferir OS JATOS“,Aaron Rodgers compartilhado através do Instagram.

O Jatos de Nova York espera-se que melhore seu jogo com seu novo quarterback, wide receivers Garrett Wilson, Allen Lazard, Randall Cobb, Mecole Hardman e Corey Davise o retorno de Breece Hall depois de se recuperar de sua lesão.

Com Aaron Rodgers como a estrela do time, o Jatos estará enfrentando Buffalo Bills no primeiro futebol de segunda à noite da temporada 2023 em Estádio Metlife em 11 de setembro.