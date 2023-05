Os maiores contratos do esporte mundial

Lamar Jacksonzagueiro titular do Baltimore Ravensacaba de assinar um contrato que o torna o jogador mais bem pago do NFL. Ele é o novo rei do dinheiro na liga economicamente mais poderosa do mundo. Mas e em outros esportes?

As diferenças salariais entre uma disciplina e outra podem ser extremamente marcantes. E, claro, a ressonância global de cada um dos esportes em questão desempenha um papel.

Estamos falando de esportes coletivos em que o atleta tem um salário fixo acordado por um determinado clube. No entanto, existe outro modelo. Disciplinas individuais como tênis ou golfepor exemplo, baseiam-se na meritocracia absoluta.

FUTEBOL AMERICANO: LAMAR JACKSON

Dez zagueiros compõem o top dez dos jogadores mais bem pagos da NFL. Curiosamente, Patrick Mahomesnomeado MVP da temporada regular e do Super Bowl, está apenas em sétimo lugar.

Lamar Jackson (BAL) 52.000.000 dólares Jalen Hurts (PHI) 51.000.000 dólares Aaron Rodgers (NYJ) 50.271.667 dólares Russell Wilson (DEN) 48.517.647 dólares Kyler Murray (ARI) 46.100.000 dólares Deshaun Watson (CLE) 46.000.000 dólares Patrick Mahomes (KC) 45.000.000 dólares Josh Allen (BUF) 43.005.667 dólares Dak Prescott (DAL) 40.000.000 dólares Daniel Jones (NYG) 40.000.000 dólares

FUTEBOL: CRISTIANO RONALDO

A dolorosa saída desportiva de Cristiano Ronaldo do futebol europeu para a Arábia Saudita fez do português o desportista mais bem pago do planeta segundo a Forbes.

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 200.000.000 euros Kylian Mbappé (PSG) 110.000.000 euros Lionel Messi (PSG) 65.000.000 euros Neymar (PSG) 55.000.000 euros Mohamed Salah (Liverpool) 35.000.000 euros Erling Haaland (Manchester City) 33.000.000 euros Robert Lewandowsky (Barcelona) 26.000.000 euros Eden Hazard (Real Madrid) 25.000.000 euros Andrés Iniesta (Vissel Kobe) 23.000.000 euros Kevin De Bruyne (Manchester City) 23.000.000 euros

BASQUETEBOL: NIKOLA JOKIC

O pivô do Nuggets emergiu como o atacante dominante da NBA nos últimos anos. Falta um time mais competitivo para disputar o ringue, mas é rei nas categorias individuais e no desempenho geral.

Nikola Jokic (DEN) $ 54.404.000 Stephen Curry (GSW) 53.838.416 dólares Joel Embiid (PHI) 52.528.000 dólares Bradley Beal (WAS) 50.203.930 dólares Jimmy Butler (MIA) 48.798.677 dólares LeBron James (LAL) 48.566.687 dólares Kevin Durant (PHX) $ 48.554.830 Giannis Antetokounmpo (MIL) $ 45.640.084 Paul George (LAC) 44.066.367 dólares Damian Lillard (POR) 44.066.288 dólares

BEISEBOL: MAX SCHERZER

O arremessador do NY Mets passou para o top 1 na MLB com seu novo contrato. É notável que seu companheiro de equipe em Nova York, Justin Verlander, receba o mesmo valor fixo, embora todas as classificações coloquem Scherzer à frente dele por algum motivo contratual.

Max Scherzer (NYM) 43.333.333 dólares Justin Verlander (NYM) 43.333.333 dólares Aaron Judge (NYY) 40.000.000 dólares Jacob deGrom (TEX) 37.000.000 dólares Gerrit Cole (NYY) $ 36.000.000 Mike Trout (LAA) 35.541.667 dólares Anthony Rendon (LAA) 35.000.000 dólares Stephen Strasburg (WSH) 35.000.000 dólares Francisco Lindor (NYM) $ 34.100.000 Carlos Correa (MIN) 33.333.333 dólares

HÓQUEI NO GELO: NATHAN MACKINNON

A NHL é a irmã mais nova das grandes ligas dos Estados Unidos. Uma rápida olhada nos líderes salariais de cada liga deixa claro que os dólares são mais escassos no gelo. Nathan MacKinnon é o líder com pouco menos de 13 milhões, o que é um terço do salário das grandes estrelas da NFL e da NBA.

Nathan MacKinnon (COL) 12.600.000 dólares Connor McDavid (EDM) 12.500.000 dólares Artemi Panari (NYR) 11.642.857 dólares Auston Matthews (TOR) 11.640.250 dólares Erik Karlsson (SJS) 11.500.000 dólares David Pastrnak (BOS) $ 11.250.000 João Tavares (TOR) 11.000.000 dólares Drew Doughty (LAK) 11.000.000 dólares Mitchell Marner (TOR) 10.903.000 dólares Jonathan Huberdeau (CGY) 10.500.000 dólares

FÓRMULA 1: MAX VERSTAPPEN

A Red Bull tem uma joia ao volante e conseguiu trancá-lo com o melhor contrato até hoje na Fórmula 1. Max Verstappen, que dominou os últimos dois anos, lidera o ranking à frente de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Fernando Alonso.