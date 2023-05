Os playoffs mais emocionantes da NBA: eles são os melhores da história?

CAlguém se lembra de uma pós-temporada mais emocionante? Todos os scripts foram rasgados. O Eliminatórias da NBA são provavelmente o esporte mais emocionante do mundo.

Dizemos “esporte” porque a diferença com a temporada regular é absurda, parece outro jogo, outro nível. Eles representam o auge do basquete. As melhores semanas do esporte, com uma série de jogos intensos, desempenhos individuais inesquecíveis, ajustes táticos importantes e muita emoção.

E fazemos outra pergunta: Estes são os melhores Playoffs de todos os tempos? Existem muitas razões pelas quais eles podem ser. Numa altura em que o NBAO firmamento repleto de estrelas está ficando cada vez maior, recordes parecem ser feitos para serem quebrados.

A meio da pós-temporada, alguns surpreenderam com exibições inesperadas, enquanto outros não corresponderam às expectativas geradas antes do início da temporada.

O fracasso monumental dos Bucks

O Milwaukee Bucks (líderes da temporada regular) foram um desastre contra o oitavo colocado calor de Miami (1-4).

Erik SpoelstraA equipe desligou o sistema defensivo com Bam (e Brook) da linha de ataque, Jimmy Butler jogou onde e como quis, buscando e conseguindo todo tipo de vantagem, o Milwaukee atacou do jeito que o Heat queria, não expôs seus defeitos, não gerou vantagem para Giannis Antetokounmpo…uma miríade de coisas. As consequências? Mike Budenholzerdespedido.

Inexperiência versus experiência de veterano

O Memphis Grizzlies (2º no Oeste), eliminado pelo Los Angeles Lakers, foram sétimos na temporada regular. Tem sido uma das maiores surpresas dos Playoffs da NBA 2023.

Eliminado no primeiro round pelo Lakers que venceu a batalha em quadra fisicamente e mentalmente. Ja Morant foi exposto novamente na pós-temporada devido ao seu estilo e limitações ofensivas, mas também foi Taylor Jenkins e a construção do plantel.

Dependente de transição, rebotes ofensivos e finalização, o Grizzlies não conseguiu se adaptar às realidades competitivas da pós-temporada.