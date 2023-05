Os principais agentes livres da NFL: quem resta no mercado?

Aé o Draft da NFL de 2023 chega ao fim, a atenção da liga se volta para Agência gratuita. Embora muitos dos principais agentes livres já tenham encontrado novas equipes, ainda existem vários jogadores talentosos disponíveis no mercado. As equipes procurarão preencher suas necessidades restantes durante a onda pós-draft de agência gratuita.

Aqui estão os melhores jogadores restantes em cada posição:

Quarterback – Carson Wentz

Com Lamar Jackson de volta com o corvos, Carson Wentz é o melhor zagueiro disponível em um mercado escasso. Wentz teve uma temporada decepcionante em 2022, completando apenas 62,3% de seus passes para 1.755 jardas com 11 touchdowns e nove interceptações. No entanto, ele ainda tem potencial para ser um backup valioso para uma equipe em necessidade.

Correndo de volta – Ezekiel Elliott

O mercado de running backs secou significativamente nos últimos dias, deixando Ezequiel Elliot como o melhor jogador restante no tabuleiro. Apesar de um ano ruim em 2022, Elliott ainda é um jogador talentoso com potencial para ser um colaborador valioso para um time que precisa de um running back.

Wide receiver – Jarvis Landry

Jarvis Landry é o wide receiver mais talentoso ainda disponível na agência livre, apesar de uma temporada repleta de lesões em 2022. Com cinco Pro Bowl seleções em seu nome, Landry ainda é um dos melhores corredores da liga e pode ser uma adição valiosa para qualquer time que precise de ajuda no wide receiver.

Final apertado – Cameron Brate

Embora não haja muitos tight ends de alto nível na agência livre, Cameron Brate fornece experiência valiosa e profundidade na posição. Com 33 partidas em 126 jogos na carreira, Brate tem potencial para ser um colaborador valioso para uma equipe que precisa de ajuda no tight end.

Ataque ofensivo – Taylor Lewan

Taylor Lewan lutou contra lesões ao longo de sua carreira, mas ainda é um atacante talentoso quando está saudável. Com a liga carente de esquerdas de qualidade, Lewan pode ser uma adição valiosa para um time que precisa de ajuda na linha ofensiva.

Guarda ofensivo – Dalton Risner

Dalton Risner tem sido um colaborador sólido para o Denver Broncos nas últimas quatro temporadas, e ele pode ser uma adição valiosa para um time que precisa de ajuda na guarda. Em 2022, Risner desistiu de apenas três sacks e foi cobrado por apenas um pênalti em 967 snaps ofensivos.

Centro – Rodney Hudson

Rodney Hudson disputou apenas quatro partidas em 2022, mas ainda é um dos principais pivôs do campeonato quando está saudável. Com apenas duas pressões permitidas em seu tempo limitado de jogo na última temporada, Hudson pode ser uma adição valiosa para um time que precisa de ajuda no pivô.

Lado defensivo – Frank Clark

Frank Clark ainda é um dos melhores jogadores da liga, apesar de um ano ruim em 2022. Com 13,5 sacks nos playoffs, Clark tem um histórico comprovado de sucesso em grandes momentos. Ele pode ser uma adição valiosa para uma equipe que precisa de ajuda na ponta defensiva.

Ataque defensivo – Matthew Ioannidis

Mateus Ioannidis teve um ano ruim em 2022, mas ainda tem potencial para ser um colaborador valioso para uma equipe que precisa de ajuda no ataque defensivo. Com 35 pressões e uma taxa de pressão de 10,5% na última temporada, Ioannidis tem a capacidade de interromper os ataques adversários quando está no seu melhor.

Edge rusher/linebacker externo – Leonard Floyd

Leonard Floyd é o melhor edge rusher disponível na agência gratuita, apesar de ser listado como um linebacker externo. Com 54 pressões e nove sacks para o Los Angeles