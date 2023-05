Os problemas de Kanye West continuam: esbofeteado com processo de $ 2 milhões pela The Gap

Kanye West encontra-se no meio de uma batalha legal como seus ex-parceiros de negócios em a lacuna abrir um processo de $ 2 milhões contra ele. A ação judicial, iniciada por Art City Centeracusa The Gap Inc. de quebrar seu contrato, com documentos judiciais obtidos por RadarOnline.com lançando luz sobre os detalhes.

Art City Center, uma empresa comercial que possui um prédio na 6th Street em Los Angeles, afirma que a lacuna celebrou um contrato de arrendamento de um ano para as instalações a partir de 1º de abril de 2021 a 31 de março de 2022. O arrendamento foi posteriormente prorrogado em 2022.

Kanye Wests usa traje White Lives Matter durante a Semana de Moda de ParisTwitter

De acordo com o processo, The Gap concordou em pagar o aluguel mensal de $ 104.666,67 e um adicional de $ 8.333 por mês para custos de estacionamento. O acordo proibia explicitamente quaisquer modificações não autorizadas no edifício.

No entanto, Art City Center alega que The Gap fez inúmeras modificações não aprovadas nas instalações, deixando-as em um estado que não foi restaurado à sua condição original.

Em setembro de 2022, o Art City Center afirma ter uma dívida de $ 822.000 em danos de retenção, que continua a se acumular a uma taxa de $ 164.000 por mês. Eles buscam danos adicionais, elevando a reivindicação total para $ 1,5 milhão.

Empresa nega acusações de irregularidades

A ação foi movida na mesma época Kanye West rescindiu sua parceria com a The Gap, alegando falha da empresa em cumprir suas obrigações. Em resposta ao processo do Art City Center, The Gap negou todas as alegações de irregularidades, afirmando que “exigências legais supervenientes” os impediram de cumprir integralmente o contrato de acordo com seus termos.

a lacuna agora contestou Kanye West pessoalmente, afirmando que fizeram parceria com ele em junho de 2020 para criar novas linhas de design de roupas. A empresa alega que Kanye fez alterações no prédio sem a aprovação deles, quebrando o acordo.

Essas alterações supostamente exigiram reparos e restauração, resultando na Gap buscando $ 2 milhões em danos compensatórios de Kanye.

A partir de agora, Kanye West ainda não respondeu aos processos, deixando a disputa legal em aberto. O desfecho do caso determinará as implicações financeiras para ambas as partes envolvidas, esclarecendo as responsabilidades e repercussões de sua relação comercial.