Os problemas de memória de Bruce Willis começaram em 2021: ele estava ficando cansado e começava a cortar as falas

A documentário lançado recentemente investigando a má conduta do produtor de Hollywood Randall Emmett trouxe à tona uma revelação surpreendente sobre o ator aposentado Bruce Willis.

De acordo com o documentário da ABC News intitulado “The Randall Scandal”, que investiga as controvérsias em torno Emmett, Willis parecia estar completamente alheio ao que o rodeava enquanto trabalhava em um de seus projetos finais.

Durante as filmagens do filme de 2021 “Midnight in the Switchgrass”, que marcou Emmettesforço de direção, prop master Alicia Haverland compartilhou suas observações sobre o comportamento de Willis.

Haverlandque trabalhou em vários filmes produzidos por Emmettda empresa, Emmett Furla Oasis Films, observou que Emmett estava ciente de Willis‘ luta para lembrar suas falas e forneceu a ele um fone de ouvido especial. Haverland lembrou que Willis exibiu sinais de indisposição durante as filmagens.

Linhas cortadas

“Com o passar do dia, dava para perceber que ele estava ficando cansado e começava a cortar as linhas”, disse. Haverland lembrado.

“Comecei a perceber que não era recorte. Comecei a perceber que o que ele estava fazendo era na verdade esquecer o que estava sendo dito a ele.”

Em uma cena particular ambientada em uma lanchonete, Willis ficou completamente desorientado e acreditou que estava em uma lanchonete de verdade.

“Fui servir o café novamente, e provavelmente estávamos fazendo a tomada número sete ou oito, e ele pôs a mão no café, me olhou bem nos olhos e disse: ‘Ah, não, senhora, não ‘não quero mais'”, Haverland adicionado.

Apesar de Haverlandtentativas de lembrá-lo de que eles estavam em um set de filmagem, Willis continuou a esquecer e permaneceu convencido da realidade da cena. Para manter a integridade da cena, Haverland improvisava e tocava como garçonete.