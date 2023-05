Os promotores esclarecem Matt Araiza: os times da NFL vão chamar o prodígio do punting?

Tele “Punt God” pode estar tendo outra chance em um NFL carreira.

Cinco meses depois que os promotores anunciaram que não iriam prosseguir com as acusações criminais, –Matt AraizaO retorno de ‘s para a NFL pode estar se aproximando. Novos detalhes foram divulgados a partir de uma longa investigação sobre um suposto estupro coletivo que teria incluído Araiza.

As acusações que Araiza enfrentou

Araiza e dois dele Estado de San Diego companheiros de time de futebol foram acusados ​​de estuprar uma menina de 17 anos em uma festa em casa em 2021. Os Bills imediatamente cortaram Araiza, que selecionaram na sexta rodada do 2022 Draft da NFLdepois que a notícia do processo criminal veio à tona.

Mas de acordo com uma transcrição acessada por Yahoo! Esportesos promotores determinaram que Araiza não estava no local naquele momento da noite.

Os procuradores, em conjunto com o Procurador Distrital de San Diegodo escritório, estabeleceu uma linha do tempo que mostra que Araiza já havia partido há muito tempo quando o incidente teria ocorrido.

“Ele nem estava mais na festa”, disse o procurador distrital Trisha Amador disse na reunião. “Tudo o que sei é que, a essa altura, suspeito que Araiza tenha saído da festa.”

Futuro de Araiza na NFL

Araiza fãs e olheiros impressionados com sua habilidade de punting na faculdade. Ele segura o NCAA recorde de jardas por punt e foi um All-American unânime em seu último ano em Estado de San Diego.

Como agente livre, Araiza pode assinar com qualquer NFL equipe a qualquer momento. Mas ele ainda tem um processo civil pendente sobre a alegação de estupro, que parece desacelerar qualquer mercado disponível para ele.

No entanto, o talento que ele demonstrou na faculdade foi tentador o suficiente para que ele fosse convocado. Se suas questões legais forem resolvidas, o “Punt God” pode estar chegando aos estádios da NFL em todo o país.