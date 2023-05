Os resultados dos playoffs sugerem que a NBA pode ter um verão de grandes jogadas

EUEsta é a melhor época do ano na NBA – com os playoffs chegando às quatro finalistas no domingo.

Ele será seguido pela co-melhor época do ano na NBA – julho, quando o tempo de agência gratuita significa que algumas equipes vão mudar radicalmente.

O reinado dos Warriors como campeões da NBA terminou na noite de sexta-feira com uma derrota para o Los Angeles Lakers, e serviu como um lembrete de que ninguém – nem mesmo um time com quatro títulos em nove anos – pode escapar da necessidade de fazer mudanças. E se os Warriors que gastam muito precisam mudar, muitas outras equipes também precisam.

“Ainda sinto que este time tem potencial para o campeonato”, disse o técnico do Warriors, Steve Kerr. “Não chegamos lá este ano, mas não é como se fosse o fim do caminho. Mas a organização tem algumas decisões a tomar e eventualmente chegaremos a esse ponto.”

Eles não estão sozinhos.

Considere: Milwaukee teve o melhor recorde na NBA nesta temporada, a cabeça-de-chave geral número 1 e a vantagem de jogar em casa durante todos os playoffs. O Bucks venceu apenas um jogo do playoff, acabou demitindo o técnico Mike Budenholzer e certamente considerará o quanto eles querem entrar no imposto de luxo – além de garantir que eles façam o suficiente para dar a Giannis Antetokounmpo mais chances de título.

“Acredito que teremos uma posição muito atraente”, disse o gerente geral do Bucks, Jon Horst. “Temos o melhor jogador do mundo. Temos uma cultura e organização de campeonato. Temos ótimas instalações. Acho que temos muito respeito na liga. Então, acho que teremos muitas opções.”

Espere muitos comentários como esse nos próximos dias e semanas.

Phoenix, que perdia por 30 pontos no intervalo dos jogos de eliminação em casa em cada um dos últimos dois anos – uma estreia na NBA e um pedaço da história que o Suns absolutamente não queria – tem que decidir o que fazer com Chris Paul, Deandre Ayton, treinador Monty Williams e muito mais. O novo proprietário, Mat Ishbia, fez sucesso imediatamente após assumir o controle ao negociar com Kevin Durant; ele não fez isso com uma saída de segundo turno em mente. Devin Booker provavelmente está apenas começando a entrar em seu auge, Durant está obviamente mais perto do fim do que do começo, mas ainda é elite, e o Suns não terá escolha a não ser permanecer no modo de vitória agora.

“Embora tenhamos muito do que nos orgulhar este ano, não alcançamos o nível de sucesso que todos desejamos, que é um campeonato”, escreveu Ishbia em mensagem aos torcedores. “Não vamos ganhar um campeonato a cada temporada, mas sempre será o objetivo. O Suns nunca vai parar de trabalhar para ser bom dentro e fora da quadra, e estamos apenas começando.”

Dallas – que de alguma forma perdeu os playoffs – precisará tomar uma decisão sobre o agente livre em espera Kyrie Irving e o que funciona melhor para Luka Doncic. Portland precisa descobrir o que fazer para deixar Damian Lillard feliz, o que significa que deve atrair mais talentos para o Noroeste ou enviá-lo para um candidato. O Los Angeles Clippers pode decidir fazer grandes mudanças depois que a temporada terminar mais cedo do que eles gostariam.

Na maioria das vezes, os únicos times que estão realmente felizes com o andamento de suas temporadas são provavelmente Miami, Lakers, Denver e o vencedor do Boston-Philadelphia. Eles serão os últimos quatro em pé.

“Existe a vitória e existe a miséria”, diz o famoso presidente do Heat, Pat Riley.

Ele não está errado. Claro, algumas equipes fizeram grandes progressos nesta temporada – Sacramento e Nova York vêm à mente – e o potencial é claro para alguns clubes jovens como Oklahoma City e Orlando. Mas mesmo alguns times de playoffs sabem que a combinação atual não é boa o suficiente: Cleveland foi derrotado pelos Knicks na primeira rodada, Atlanta venceu Boston por dois jogos e venceu Miami em um jogo de play-in, mas ainda deve considerar atualizações, e Memphis foi o No. 0,2 no Oeste entrando nos playoffs e não foi a lugar nenhum.

“A próxima temporada começa agora”, disse o técnico do Grizzlies, Taylor Jenkins, depois que seu time foi eliminado pelo Lakers.

O caminho de alguns times ficará um pouco mais fácil na terça-feira, no sorteio da loteria, quando um clube sortudo ganha o direito de selecionar Victor Wembanyama no próximo mês. Mas não serão os Suns, os Warriors, os Bucks ou qualquer outro time que chegou aos playoffs e ficou aquém.

Eles podem ir gastar. Eles podem fazer negócios. Todos eles farão alguma coisa. Alguns jogadores já sabem que estão sendo negociados; O armador do Knicks, Evan Fournier, que saiu da rotação do New York nesta temporada, disse a repórteres que espera ser transferido.

“Já estou empolgado com o próximo ano”, disse o armador do Knicks, Jalen Brunson, depois que o New York caiu para o Miami em seis jogos nas semifinais da Conferência Leste – sem culpa dele, já que ele foi fenomenal naquela série. “Vai ser divertido.”

Assim será o verão. As mudanças estão chegando. Muitas mudanças estão por vir. E para algumas equipes, eles podem ter que ser grandes e ousados.