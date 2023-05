Os Riscos de uma Temperatura Ambiente Elevada

Você já parou para pensar no perigo ao descongelar carne em temperatura ambiente? Muitas pessoas têm esse costume e não se dão conta do quanto isso pode ser prejudicial para a saúde. Afinal, aparentemente, está tudo certo com a carne. Porém, a verdade é que muitas bactérias podem se proliferar dessa forma, colocando o bem-estar e a saúde em risco.

Neste texto, trouxemos algumas considerações para você avaliar sobre esse assunto. Não deixe de conferir!

Você sabe qual o perigo ao descongelar carne em temperatura ambiente?

O perigo ao descongelar carne em temperatura está, de forma resumida, associado à proliferação de bactérias que essas condições tendem a gerar para o alimento. Isso aumenta as chances de contaminação e de problemas de saúde digestiva que podem ser difíceis e desgastantes. Veja só:

1. Crescimento bacteriano acelerado

Quando a carne permanece em temperatura ambiente por muito tempo, as bactérias encontram um espaço propício para proliferar. Isso significa que a temperatura que varia entre 4º C e 30º C, aproximadamente, cria um ambiente seguro e saudável para que uma série de bactérias nocivas comecem a se reproduzir na superfície da carne. Consequentemente, o alimento pode ser contaminado por uma série de agentes nocivos.

2. Descongelamento desigual

Você já parou para observar o quanto a carne, em temperatura ambiente, pode descongelar de forma desigual? É o caso de a parte externa estar totalmente descongelada, enquanto a interna não. Essa desigualdade faz com que a pessoa acabe deixando a carne ao “ar livre” por mais tempo, o que faz com que aquela proliferação de bactérias, que mencionamos acima, acelere-se ainda mais.



3. Risco de intoxicação alimentar

O risco de intoxicação alimentar é outro ponto que devemos ficar atentos. Pois além de as bactérias estragarem a carne, em muitas situações, algumas pessoas podem consumi-la ainda assim, o que causa a contaminação alimentar. Essa contaminação se transforma em uma intoxicação que pode causar náuseas, vômitos, diarreia e outros problemas digestivos que prejudicam o bem-estar e afetam toda a rotina do indivíduo.

Por conta desses pontos, devemos sempre ter em mente que existe perigo ao descongelar carne em temperatura ambiente e, assim, devemos evitar esse tipo de método, dando prioridade para opções mais seguras, como veremos no tópico a seguir.

Como descongelar com segurança?

Bem, até aqui pudemos ver que existe perigo ao descongelar carne em temperatura ambiente, e isso ficou evidente. No entanto, de que modo o descongelamento pode ser feito com mais segurança? Existem duas formas mais fáceis de descongelar uma carne sem permitir que o ambiente propicie uma maior proliferação de bactérias nocivas. Veja como:

Você pode, simplesmente, colocar a sua carne em um recipiente de vidro com tampa e deixá-la na geladeira até que o descongelamento ocorra. Sempre verifique para avaliar se a carne já descongelou por completo ou não.

Outra alternativa é usar o seu micro-ondas ao seu favor. Nesse caso, você pode usar a função de descongelamento, colocando o tempo apropriado de acordo com o peso da carne. Lembre-se de optar por um recipiente de vidro para esse tipo de processo.

Assim, você fornece mais segurança para a sua saúde e para a de toda a sua família!