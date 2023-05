Os tópicos do Wrexham são mais interessantes para os fãs americanos do que o MLS

Tele história de Wrexham AFC adicionou outro capítulo memorável no mês passado, quando o time galês garantiu a promoção à Football League com um recorde de pontos.

Fãs no Reino Unido é claro que acompanharam a ascensão do Wrexham, mas novos números indicam que o clube tem muitos seguidores nos Estados Unidos – com muitos espectadores sintonizando as partidas do Wrexham em vez de Liga principal de futebol jogos.

O que os números dizem

Google as buscas pelo Wrexham aumentaram durante janeiro e abril – quando o time jogou um importante Copa da Inglaterra empate e, mais tarde, quando a promoção se tornou inevitável. do motor de busca Tendências O serviço mostra que esses picos de interesse ultrapassaram os períodos em que os usuários pesquisaram “MLS” – de meados de fevereiro a abril.

Nos últimos 12 meses, o Trends apresentou os dois termos de pesquisa – um clube estrangeiro da quinta divisão e o outro uma liga de futebol de primeira linha – praticamente iguais.

A intriga sobre Wrexham também pode ser atribuída à série de televisão FX “Welcome to Wrexham”, que levou os espectadores para dentro do clube e como o grupo de proprietários liderado por Ryan Reynolds e Rob McElhenney opera.

Turnê de Wrexham nos Estados Unidos

Em mais um golpe para a MLS, o Wrexham tem a chance de aumentar sua popularidade neste verão, quando visitar América do Norte em uma turnê de pré-temporada.

Wrexham está definido para jogar um torneio em Carolina do Norte entre 1º e 4 de julho antes de jogar Liga Premiada lado Chelsea em 19 de julho. Em seguida, o Wrexham segue para o oeste para enfrentar Los Angeles Galaxysegunda equipe de 22 de julho antes de outro amistoso com Manchester United em São DiegoCalifórnia, em 25 de julho.