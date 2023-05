Otimismo crescente sobre Messi na Arábia Saudita

Tfim de temporada se aproxima e cresce o otimismo na Arábia Saudita com a possível chegada de Lionel Messi.

Líderes políticos e esportivos estão cada vez mais confiantes de que a estrela argentina logo estará presente em sua liga de futebol.

Messi e seu pai e representante, Jorge, insistiram que nenhuma decisão será tomada sobre o futuro do vencedor da Copa do Mundo até o final da campanha atual, quando seu contrato com o Paris Saint-Germain expirar.

Apenas uma coisa parece próxima de ser certa e é isso Messi deixará a França neste verão.

Na Arábia Saudita, porém, eles parecem ter certeza de que seu próximo clube será Al Hilal.

O desejo dos governantes sauditas é que a Saudi Pro League reacenda a rivalidade Messi-CR7, com Cristiano Ronaldo atualmente jogando para Al Nasser.

Os relatórios de Riade sugerem que Messi receberia um contrato ainda mais lucrativo que ronaldo. A oferta que se diz estar em cima da mesa é superior a 300 milhões de euros.

Também houve rumores de que outros grandes nomes do futebol espanhol poderiam estar indo para a Arábia Saudita neste verão, com os clubes sauditas prontos para fazer um grande esforço para atrair grandes talentos.

Jogadores como Sergio Busquets, Jordi Alba, Nacho, Karim Benzema e até Alvaro Morata foram associados a movimentos.

Barcelona faz malabarismo com números para Messi

O otimismo na Arábia Saudita, no entanto, parece destoar da calmaria Messido acampamento, que parecem não ter pressa em confirmar nada.

Enquanto isso, Barcelona ainda estão na disputa, tentando fazer malabarismos com os números para viabilizar o acordo de seu antigo nº 10.

Os Blaugrana estão trabalhando contra o relógio, no entanto, e precisarão obter a aprovação da LaLiga antes de poderem ter certeza de fazer uma oferta concreta.

Eles não podem competir com o dinheiro saudita, mas têm a atração emocional de serem Messiestá jogando futebol em casa.