Own Go Ative e faça login em start.watchown.tv/activate Link (2023)

O streaming digital permitiu que as redes de televisão se adaptassem às mudanças nas preferências dos telespectadores. Agora é possível assistir a programas da OWN (Oprah Winfrey Network) e conteúdo exclusivo sob demanda com a OWN Go, o serviço de streaming da rede. Os espectadores precisam ativar suas contas em start.watchown.tv/link antes de acessar o OWN Go. Usando este artigo, você aprenderá como ativar o OWN Go, garantindo que você possa aproveitar a programação diversificada e o conteúdo inspirador do OWN.

O que é OWN Go?

Você pode assistir a conteúdo OWN (Oprah Winfrey Network) em formato streaming, o que permite assistir aos programas de TV mais recentes e TV ao vivo. Além de telefones celulares, TVs inteligentes, Rokus e web, OWN pode ser acessado através da maioria dos dispositivos de streaming. Com uma assinatura a cabo, você pode assistir à PRÓPRIA TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode assistir TV da DirecTV, Spectrum, AT&T, Xfinity, Verizon e muito mais.

Existe alguma versão gratuita do OWN Go disponível?

Você pode baixar o PRÓPRIO aplicativo de TV grátis na loja de aplicativos do seu dispositivo. Você também pode usar o serviço gratuitamente. Para acessar os episódios e programas na rede, você deve ter uma assinatura de provedor de TV. Você não poderá visualizar seu conteúdo completo se não tiver uma assinatura a cabo. Em vez disso, você terá acesso a uma seleção limitada de programas gratuitos.

Etapas para ativar o OWN na TV em start.watch own.tv/activate (2023)

Abra o navegador da Web de sua preferência em seu computador ou laptop. Acesse o site oficial da OWN TV ( https://auth.start.watchown.tv/link?flow=CTVMvpdLogin ) usando a barra de endereço do navegador da web. Navegue até o “Ativar” do site da OWN TV. Adicione o seu “PRÓPRIO Código de Ativação” e clique em “Ligar TV Provedor.”

Uma mensagem de sucesso ou confirmação pode aparecer, indicando que o processo de ativação foi concluído. O site agora o levará a uma nova página onde você pode baixar o aplicativo certo para o seu dispositivo.

Como ativar o OWN Go na sua Amazon Fire TV

Na Fire TV, você pode ativar a OWN TV seguindo estas etapas:

Vou ao Tela inicial pressionando o botão Início.

Para pesquisar, selecione o ícone com uma lupa ou a barra de pesquisa.

Tipo PRÓPRIA TV na barra de pesquisa.

Obtenha o aplicativo e instale-o.

Depois disso, uma vez que o aplicativo foi instalado, inicie-o.

Para obter um código de ativação, siga as instruções no seu dispositivo.

Visita start.watchown.tv/link após receber o código. Acesse a URL usando um computador ou navegador móvel.

Agora, você precisará inserir o código de ativação.

Em seguida, clique no botão Ativar.

Ative o OWN Go no dispositivo Roku em start.watchown.tv/activate

Os usuários do Roku podem ativar a OWN TV seguindo estas etapas:

No controle remoto Roku, pressione o botão Lar botão.

Vá para Canais de streaming e selecione-o.

Vou ao loja de canal .

Digite PRÓPRIA TV na caixa de pesquisa.

Escolha um canal.

Clique OK .

Para instalar o aplicativo, selecione Adicionar canal .

Inicie o aplicativo após a instalação.

Para obter um código de ativação, siga as instruções no seu dispositivo.

Quando você tiver o código, vá para https://auth.start.watchown.tv/link . Para acessar o URL, você pode usar um computador ou navegador móvel.

Agora, você precisará inserir o código de ativação.

Em seguida, clique em Ativar.

Agora você pode começar a transmitir depois de clicar em ativar. Siga as instruções para concluir o processo.

start.watchown.tv/activate – Instale OWN TV Go no Android

Você pode ativar a OWN TV no seu dispositivo Android seguindo estas etapas:

Você pode abrir o Google Play usando o aplicativo Play Store.

Encontrar PRÓPRIA TV .

Em seguida, toque em Instalar .

Assim que o aplicativo estiver instalado, abra-o.

Siga as instruções na tela.

Pode ser necessário fazer login com seu provedor de TV para acessar os prompts na tela. É possível assistir a um número limitado de episódios na TV em alguns casos.

Por outro lado, se você selecionar um vídeo ou programa de TV com um ícone de cadeado, precisará fazer login ou assinar seu provedor de serviços a cabo.

Como ativar o OWN Go Premium na Apple TV

Para ativar a PRÓPRIA TV na Apple TV, siga estas etapas:

Na Apple TV, abra o app App Store.

Você pode encontrar a PRÓPRIA TV pesquisando.

Depois de encontrar o aplicativo, selecione-o.

Clique Pegar .

Depois disso, você precisará entrar com seu ID Apple, caso ainda não o tenha feito.

Depois, abra o aplicativo depois de instalado.

Para obter um código de ativação, siga as instruções no seu dispositivo.

Quando você tiver o código, vá para start.watchown.tv/link . Para visitar o URL, use seu computador ou navegador móvel.

Agora, você precisará inserir o código de ativação.

Em seguida, clique em Ativar.

Para ativar a OWN TV no seu dispositivo, verifique se o computador e o dispositivo estão conectados à Internet.

Empacotando

Então, isso é tudo que temos para você em como ativar start.watchown.tv/link. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

