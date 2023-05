Paddy Pimblett responde à chamada de Matt Frevola; Frevola está disposta a esperar e potencialmente lutar no cartão de NYC

Matt Frevola ligou e agora Paddy Pimblett atendeu.

Após um impressionante nocaute no primeiro round sobre Drew Dober no UFC 288, Frevola não perdeu tempo e voltou sua atenção para Pimblett enquanto convocava uma luta contra o astro de Liverpool ainda este ano. É claro que Pimblett está fora de ação no momento, após passar por uma cirurgia no tornozelo que provavelmente o manterá afastado por vários meses, mas ele ainda respondeu ao apelo nas mídias sociais.

“Um momento estranho para me chamar quando eu nem consigo treinar”, escreveu Pimblett no Instagram. “Mas sim, eu lutaria com Frevola quando voltar. Provavelmente o caminho mais fácil para o top 15 [rankings].”

Por sua vez, Frevola não se ofendeu com o leve golpe de Pimblett sobre o “caminho mais fácil” para entrar no ranking porque na verdade ele convocou uma luta contra um adversário que atualmente não figura entre os melhores dos melhores do peso leve .

Agora que Frevola derrotou um veterano como Dober, ele adora a ideia de se testar contra Pimblett, que rapidamente se tornou um dos lutadores mais comentados de todo o elenco do UFC.

“Eu vejo onde ele está vindo”, disse Frevola em A Hora do MMA. “Você olha para os 15 primeiros, é uma fila de assassinos. É o que eu sempre digo sobre o peso leve, qualquer um pode vencer qualquer um em um dia qualquer.

“Eu definitivamente me sinto assim sobre mim. Eu posso nocautear qualquer um no mundo se você me der a oportunidade. Sei que também sou humano, também posso ser nocauteado. Esse é o jogo de luta. Fazemos tudo o que podemos para ser o martelo. Eu e Paddy, seria uma luta divertida.

Como Pimblett está afastado enquanto se recupera de uma cirurgia no tornozelo, não há um cronograma exato de quando exatamente ele poderá competir novamente.

Segundo Frevola, ele não tem problema em esperar, principalmente por uma luta dessa magnitude, e talvez até tenha a oportunidade de lutar perto de sua casa em Long Island com o UFC visando o retorno a Nova York em novembro.

“Acho que o melhor cenário é a arena mais famosa do mundo, Madison Square Garden, em novembro”, disse Frevola. “Ele é uma banqueta [Sports] cara. Barstool fica bem na cidade de Nova York. Acho que poderíamos nos divertir fazendo isso então.

“Se ele precisar de mais tempo, eu não ficaria bravo com Las Vegas em dezembro. Só quero lutar no final do ano. Também fiz cirurgia no tornozelo. Ainda tenho dois alfinetes no tornozelo. Lutei seis meses depois de uma cirurgia no tornozelo. Ele deve estar pronto.

No que diz respeito ao confronto, Frevola gosta de suas chances contra Pimblett, mas mais do que tudo, ele acredita que eles fariam uma luta divertida juntos.

Quer a luta seja em pé ou no chão, Frevola tem confiança de que pode testar Pimblett em qualquer lugar e ele definitivamente espera por esse tipo de desafio.

“Pode acontecer de várias maneiras”, disse Frevola. “Uma das coisas que me emociona é que ele sempre joga no pé, ele vai pra cima. Ele vai lá, dá chute forte, soco forte, vem pra frente, vai pra cima. Talvez eu contra-ataque, nocauteie rápido ou talvez ele saia um pouco paciente e eu forço o ritmo, vou para frente e derrubo, bato nele.

“Também estou animado para lutar com ele. Seu jiu-jitsu é de alto nível. Eu amo jiu-jitsu, sinto que meu jiu-jitsu é de alto nível. Eu vou lutar com ele. ainda tenho que mostrar isso [Matt] Serra [Brazilian jiu-jitsu], aquele jiu-jitsu Gracie Tampa South Matt Arroyo. Mas é isso que eu amo nas artes marciais mistas. Ainda tenho tantas armas que quero mostrar no octógono e sinto que poderia mostrar muito lutando contra um cara como o Paddy.”