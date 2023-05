Pagamento da Previdência Social: Seu pagamento mensal pode ser penhorado?

Fou pessoas que estão matriculadas no Previdência Social programa de pagamentos, muitos deles se perguntam se esses pagamentos mensais podem ser guarnecidos para pagar outros bens ou serviços. Antes de continuar a ler, temos de lhe dizer que pode absolutamente penhorar estas mensalidades da Segurança Social mas tudo vai depender do tipo de dívida que pretende cobrir com elas. Você pode usá-lo para benefícios de aposentadoria, cônjuge e sobrevivente. Além disso, você pode usar seu decorado Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) para pagar pensão alimentícia ou pensão alimentícia. Outros usos são para restituição ordenada pelo tribunal a uma vítima de crime, impostos de garantia e dívidas não fiscais pertencentes a uma agência federal.

Você pode penhorar a Segurança Social para pagar os Empréstimos Estudantis?

Na verdade, você pode enfeitar seu Seguro Social pagamentos mensais para cobrir empréstimos estudantis. No entanto, eles são amplamente imunes à penhora durante a moratória pandêmica do governo americano sobre a cobrança de pagamentos de empréstimos estudantis. Ser capaz de enfeitar pagamentos tem seus limites. Com o imposto de renda federal, o Internal Revenue Service não pode receber mais de 15% do seu benefício mensal do Seguro Social. Com os empréstimos estudantis, existe aquela moratória de que falamos. Em termos de pensão alimentícia ou pensão alimentícia ordenada pelo tribunal, a Lei Federal de Proteção ao Crédito do Consumidor (CCPA) permite a penhora de até 50% de seus benefícios se você estiver sustentando o cônjuge de um filho além do objeto da ordem judicial.

Se você não tiver nenhuma outra pensão alimentícia para cobrir, poderá reter seus pagamentos mensais em 60%. A maioria dos estados do país permite que essa penhora ocorra. Tente sempre ter em mente que a Previdência Social não pode ajudá-lo se você acreditar que seus benefícios estão sendo penhorados por engano. Você precisa ir direto ao órgão do governo que diz que você deve o dinheiro para corrigir esse erro. A proteção de penhora é mais forte para Supplemental Security Income (SSI). Se você tiver mais dúvidas sobre isso, visite o escritório mais próximo da Administração do Seguro Social que você tem em seu condado.