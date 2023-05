Pagamento do 13º Salário Inicia-se NESTA Data: Confira!

O pagamento do 13º salário do INSS, destinado aos aposentados e pensionistas, começa na próxima semana, dia 25 de maio (quinta-feira). O benefício foi antecipado pelo Governo Federal, contemplando mais de 30 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com informações oficiais, um total de R$ 62,6 bilhões será destinado para a realização dos pagamentos.

A antecipação do 13º salário do INSS foi decidida neste mês de maio, via decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial da União. Com isso, os pagamentos irão ocorrer em duas parcelas.

Ao contrário dos anos anteriores (2022 e 2021), os pagamentos do 13º salário do INSS em 2023 serão feitos nos meses de maio e junho, seguindo o calendário habitual do instituto. Anteriormente, os pagamentos deste benefício eram realizados nos meses de abril e maio.

Além disso, estão aptos a receber este abono do INSS os segurados que tenham recebido, neste ano, aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Calendário de pagamentos do 13º salário do INSS

O INSS começará a pagar o 13º salário para os aposentados e pensionistas a partir do dia 25 de maio, sendo que a segunda parcela será paga no mês seguinte, ou seja, em junho. É importante destacar que existem dois calendários distintos: um para aqueles que recebem até um salário mínimo e outro para aqueles que recebem valores acima do piso salarial.

Sendo assim, confira a seguir as datas de pagamento do 13º para quem recebe até um salário mínimo:

NIS de final 1 – 25 de maio/ 26 de junho;

NIS de final 2 – 26 de maio/ 27 de junho;

NIS de final 3 – 29 de maio/ 28 de junho;

NIS de final 4 – 30 de maio/ 29 de junho;

NIS de final 5 – 31 de maio/ 30 de junho;

NIS de final 6 – 1 de junho/ 3 de julho;

NIS de final 7 – 2 de junho/ 4 de julho;

NIS de final 8 – 5 de junho/ 5 de julho;

NIS de final 9 – 6 de junho/ 6 de julho;

NIS de final 0 – 7 de junho/ 7 de julho.

As duas datas informadas para cada número final do NIS se referem à primeira parcela e à segunda parcela do 13º do INSS.

Calendário para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo:

NIS de finais 1 e 6 – 1º de junho/ 3 de julho;

NIS de finais 2 e 7 – 2 de junho/ 4 de julho;

NIS de finais 3 e 8 – 5 de junho/ 5 de julho;

NIS de finais 4 e 9 – 6 de junho/ 6 de julho;

NIS de finais 5 e 0 – 7 de junho/ 7 de julho.

Da mesma maneira que no calendário anterior, as duas datas informadas para as duplas de números finais do NIS são referentes à primeira parcela e à segunda parcela do pagamento do 13º salário do INSS.