Pagamentos de liquidação do IRS: como evitar o pagamento de impostos sobre o dinheiro da liquidação?

Sos pagamentos de liquidação são uma forma comum de os indivíduos receberem compensação por disputas legais ou outras reivindicações no EUA. No entanto, embora os pagamentos de liquidação possam fornecer alívio financeiro, eles também podem estar sujeitos a tributação.

Dito isto, existem algumas medidas que podem ser tomadas para evitar ou minimizar a responsabilidade fiscal sobre o dinheiro de liquidação.

Como evitar o pagamento de impostos sobre o dinheiro da liquidação?

O primeiro passo para evitar impostos sobre o dinheiro de liquidação é determinar o tipo de liquidação. Se o acordo for por lesão corporal ou doença, geralmente é isento de impostos.

Se o acordo for para sofrimento emocional, pode ser tributado, a menos que esteja relacionado a lesão física ou doença.

Uma vez determinado o tipo de liquidação, é importante alocar o pagamento da liquidação entre parcelas tributáveis ​​e não tributáveis.

Isso requer determinar a parte do acordo que está relacionada a lesão física ou doença, sofrimento emocional e outros fatores. Isso pode ser complexo e pode exigir a assistência de um profissional tributário.

Outra maneira de evitar impostos sobre o dinheiro do acordo é negociar um acordo que não inclua danos punitivos. Os danos punitivos destinam-se a punir o réu e normalmente não são dedutíveis de impostos.

Há também certas exclusões e deduções que podem ser usadas para reduzir a responsabilidade fiscal sobre pagamentos de liquidação. Por exemplo, se o pagamento do acordo for usado para pagar despesas médicas, pode ser deduzido do imposto. Da mesma forma, se o pagamento do acordo for usado para pagar honorários advocatícios, também poderá ser deduzido do imposto.

O que é um acordo estruturado?

Um acordo estruturado é outra opção para evitar impostos sobre o dinheiro do acordo. Uma liquidação estruturada é um acordo no qual o pagamento da liquidação é pago ao longo do tempo, e não em um montante fixo.

Isso pode ajudar a evitar impostos sobre o pagamento de liquidação, distribuindo a responsabilidade fiscal por um período de tempo mais longo.