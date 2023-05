Pai da Flórida ataca violentamente trabalhador de ônibus escolar depois que seu filho foi expulso do ônibus

Apai da Flórida foi preso depois que ele foi acusado de agredir um funcionário da escola que decidiu proibir o filho de andar de ônibus escolar.

O homem de 50 anos, que já foi identificado como Esdra Burges-Cruz, supostamente entrou no ônibus escolar durante uma parada temporária em Ocala e deu um soco no peito do trabalhador que supervisionava as crianças, na presença de um grande grupo de crianças.

Segundo relatos, Burges-Cruz aproximou-se do ônibus e, após ser impedido de entrar pelo motorista, disse-lhe para “cala a boca” e entrou no ônibus.

Foi depois que ele entrou agressivamente no ônibus quando a briga em questão aconteceu. O o pai começa a gritar com o ônibus antes de dar um tapa no peito dele. “Se eu ouvir mais alguma coisa sobre meu filho, você vai ver o que vai acontecer”, disse o pai defensivo agressivamente.

As muitas crianças presentes ficaram chocadas com o que viram, e gritos podem ser ouvidos ao fundo.

A polícia foi acionada e foi até a casa de Burges-Cruz para interrogá-lo sobre os acontecimentos do dia 3 de maio. o nativo da Flórida foi preso por agressão. Ele supostamente tem ficha limpa.