Pai de Jorge Masvidal é indiciado por tentativa de homicídio em segundo grau

Jorge Masvidal Sr. – pai do lutador aposentado do UFC Jorge Masvidal – foi autuado por tentativa de homicídio em segundo grau com arma de fogo mortal após um tiroteio ocorrido na residência de seu filho na quinta-feira.

De acordo com os registros online, Masvidal Sr., 67, foi autuado na prisão às 1h33 da manhã de sexta-feira e permanece preso até o momento.

A polícia de Miami-Dade disse ao MMA Fighting na quinta-feira que ocorreu um incidente em uma casa de propriedade de Masvidal, onde uma vítima foi baleada nas extremidades superiores antes de ser levada a um hospital local para tratamento, mas estava em condição estável.

O atirador, cuja identidade não foi revelada na época, foi preso e estava conversando com os detetives sobre o incidente.

Segundo a polícia, Masvidal não estava presente durante o incidente nem teve qualquer envolvimento no tiroteio.

Uma declaração de prisão obtida pelo TMZ mostrou que Masvidal Sr. estava na casa de seu filho quando teve uma discussão verbal com um homem chamado Luis Leoncini.

Leoncini identificou Masvidal Sr. como a pessoa que atirou nele depois que a disputa se tornou violenta e ele sofreu ferimentos de bala em ambos os braços. Masvidal Sr. foi preso sem incidentes e a polícia mais tarde encontrou um revólver calibre 38 dentro de um armário da cozinha da casa.

As acusações de tentativa de homicídio em segundo grau na Flórida vêm com uma possível sentença de prisão de até 15 anos de prisão, bem como multas de até US$ 10.000.

Masvidal, 38, se aposentou do MMA em abril e passou a última semana promovendo seu card Gamebred Bareknuckle MMA, que está programado para acontecer em Sunrise, Flórida, na noite de sexta-feira. Ele não fez nenhum comentário sobre o tiroteio em sua casa.