Pai de Jorge Masvidal é preso por tentativa de homicídio após atirar em casa de lutador

Jorge Masvidal O pai de Michael foi preso por tentativa de homicídio… depois de supostamente atirar em um homem nos braços durante uma discussão na casa do ex-astro do UFC em Miami, na tarde de quinta-feira.

De acordo com o atestado de prisão, obtido por TMZ Sports , Masvidal Sr. estava na casa da Flórida com um homem chamado Luis Leoncini – quando os dois começaram uma discussão verbal.

De acordo com os documentos, as autoridades dizem que Leoncini disse aos policiais Masvidal Sr. atirou nele após a briga, infligindo ferimentos de bala em ambos os braços.

Relatos de um tiroteio envolvendo um membro da família de Jorge Masvidal na casa do lutador em Miami. pic.twitter.com/oysP5x9IdA

Não está claro o que desencadeou a suposta disputa… mas de acordo com o depoimento, Leoncini foi transportado para um hospital local.

Enquanto isso, Masvidal Sr., dizem as autoridades nos documentos, foi levado sob custódia às 15h26 – e mais tarde autuado sob a acusação de tentativa de homicídio em segundo grau com uma arma mortal com uma arma de fogo.