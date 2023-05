Pai de Taylor Swift assiste show na Filadélfia ao lado de Matty Healy

Matty Healy está encontrando os pais em Taylor Swift mundo de – ou pelo menos um deles, de qualquer maneira … e esse seria o pai dela, que parece estar gostando do jovem.

O cantor de 1975 foi flagrado por vários fãs no sábado à noite durante a parada do TS na Filadélfia, onde foi visto apreciando a vista de um camarote nas arquibancadas … ao lado de ninguém menos que Scott Swift que também estava observando sua filha e tocando.

Outra pessoa interessante que estava na caixa com os dois … o chefe da gravadora de Matty, Jamie Oborne, que fundou o Dirty Hit – com o qual a banda de MH, The 1975, assinou contrato. Oborne também atuou como gerente deles uma vez … e ele claramente ainda é próximo de Matty.