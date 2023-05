Paige Spiranac com a cereja no topo para o clube profissional Michael Block após o PGA Championship

Co profissional Michael Block conquistou o mundo do golfe no fim de semana com uma performance inesquecível no Campeonato PGA 2023que incluía enterrar um hole-in-one, e agora Paige Spiranac está colocando a cereja no topo de seu 15º lugar ao anunciar a mais nova estrela do esporte.

Spiranac, 30, foi ao Twitter na segunda-feira para explicar por que Block é seu novo jogador de golfe favorito, dizendo que lembrou aos fãs por que o PGA Championship é tão especial.

O tentador menu degustação de Paige Spiranac

“Historicamente, o PGA Championship é o major menos favorito de todos, mas este ano fomos todos lembrados do que diferencia o PGA Championship graças a um homem muito especial”, disse Spiranac. “E já sabemos de quem estou falando. PGA O profissional de ensino Michael Block conquistou os corações de milhões de pessoas com sua atitude humilde e jogo estelar.

“Ele teve tantos momentos memoráveis. Desde seu hole-in-one até ficar chocado por estar jogando com Rory McIlroy na rodada final para rasgar em sua coletiva de imprensa pós-rodada. Ele está recebendo convites de patrocinadores a torto e a direito. Michael Block é o homem do momento.

“O PGA Championship foi realmente um dos livros este ano, com Brooks Koepka obtendo sua quinta grande vitória e vendo a vida de Michael Block mudar para sempre.”

Michael Block rouba o brilho de Brooks Koepka

Koepka, 33, conseguiu uma recuperação incrível após uma rodada de abertura ruim na quinta-feira, superando Scottie Scheffler para o primeiro lugar.

Ainda assim, todos os olhos estavam voltados para Block, um dos 20 profissionais do clube que competiram no Oak Hill East Course, mas o único a terminar entre os melhores.

O curso complicado até deu ao antigo mundo não. 1 Jon Rahm uma carga de problemas, tornando o desempenho de Block muito mais impressionante.

Koepka pode não ter recebido toda a atenção da mídia que merecia após a vitória, mas NFL quarterback Patrick Mahomesjunto com Spiranac, notou sua atuação.