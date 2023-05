Paige Spiranac continua demonstrando amor pelo clube profissional Michael Block, apesar da controvérsia

Co profissional Michael Block tornou-se a história mais quente do golfe quando terminou o T15 no Campeonato PGA 2023ganhando uma mensagem “cherry a on top” de Paige Spiranacum dos influenciadores de mídia social mais amados do esporte.

Block, 46, caiu em desgraça mais rápido do que o esperado. Após uma série de entrevistas na semana passada, o profissional do clube apareceu no Estripador Magoo podcast com apresentador sensacionalista Bob Menery e se comparou com Rory McIlroy de uma forma excessivamente confiante.

“Ele é muito mais comprido do que eu”, disse Block. “O que eu atiraria de onde Rory bate seria estúpido. Acho que seria um dos melhores jogadores do mundo. Mãos para baixo. Se eu tivesse esse comprimento estúpido, o dia todo. Meu jogo de ferro, jogo de cunha, em torno os greens, e meu putting é de classe mundial.”

Block recebeu isenção de patrocinador para o Desafio Charles Schwab e não fez o corte na sexta-feira, terminando na última colocação com um total de 15 acima do par.

Os críticos tiveram um dia de campo com seu fraco desempenho, especialmente considerando os comentários que ele fez antes, mas Spiranac defendeu Block.

Paige Spiranac defende Michael Block

Spiranac, 30, foi ao Twitter para defender Block e dizer aos fãs para “dar uma folga para ele”. Ela até apontou em um comentário de acompanhamento que a maioria das pessoas provavelmente só viu o clipe curto, não o podcast inteiro.

“Sinta-se por Michael Block depois de sua rodada hoje”, Spiranac twittou. “Há tanta pressão para atuar e ninguém prepara você para lidar com o escrutínio público. Um rápido videoclipe ou manchete pode distorcer a narrativa (eu sei por experiência … mais recentemente envolvendo ele), então dê uma folga para ele.”

No início desta semana, Spiranac elogiou Block por seu desempenho no PGA Championship, dizendo que ele é seu novo jogador de golfe favorito.

Ela continua a ser uma voz importante para o profissional do clube, que também tinha algo a dizer aos seus “odiadores”.

Michael Block critica ‘odiadores’

Block terminou em 15º em um grande torneio, um feito incrível mesmo para um profissional experiente, mas até ele sente que foi um acaso.

“Quem já tirou do contexto o fato de que eu poderia ser o melhor jogador do mundo ou tudo isso se eu pudesse acertar tão longe quanto Rory, quero dizer, o fato é, sim, se eu tivesse 60 a 70 a 80 jardas a mais fora do tee, sim, claro que eu poderia competir no PGA Tour”, disse Block. “Quero dizer, vamos lá. Não tenho, tenho 46 anos, sou um clube profissional.

“Esses caras passam por mim e é legal. Não tenho nenhum problema com isso. Serei o melhor jogador do mundo ou o top 20 do mundo? Não, não vou. Vou ainda vou ser um clube profissional no final do dia. Não vou estar em turnê e todas essas coisas.

Block foi incrivelmente humilde depois de terminar em 15º no PGA Championship e dias depois afirmou que seria um dos melhores do mundo com um pouco mais de comprimento. Ele enterrou um hole-in-one, então talvez apenas deixe-o cozinhar.