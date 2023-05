Paige Spiranac convida fãs a ‘jogar um buraco’ com ela: “É muito divertido”

Paige Spiranac estava de volta com mais um tutorial de golfe na segunda-feira como ela convidou os fãs para ‘jogar um buraco’ com ela.

A loira bombástica desempenhou um por quatro buracos em seu último vídeo e mostrou suas impressionantes habilidades no golfe enquanto explicava aos fãs como executar as tacadas com perfeição. Ela deu dicas de como adotar a postura correta e como melhor balançar o taco.

Paige não decepcionou: ela conseguiu completar o Par hole de 310 jardas em apenas três tacadas. Nada mal! A roupa de Paige também era bastante impressionante. Ela usava uma saia esportiva justa azul-celeste, que destacava sua figura incrível.

Os fãs expressaram sua admiração por Spiranac depois de mais um lindo tutorial de golfe: ‘Você é meu jogador de golfe favorito de todos os tempos’, comentou um deles. ‘A escolha do idioma e do tempo é tão acertada… Você realmente sabe como trabalhar com o público!’ disse outro.