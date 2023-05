Paige Spiranac é o próximo alvo de Breckie Hill, agora que perdeu para Olivia Dunne

Paige Spiranac fez seu nome como uma excelente influenciador no mundo do golfe e da modelagem, que chamou a atenção do colega influenciador Breckie Hill, que fez todos os esforços para se manter à tona e obter o máximo de visualizações possível.

Breckie Hill é uma influenciadora que se autodenomina “Olivia Dunne com canhões“, e embora pareça haver muitas pessoas que gostam de seu estilo, fotos e vídeos, sempre há mais a alcançar.

Breckie Hill agora está vestindo uma roupa de golfe e esse é o domínio de Paige Spiranac

Breckie Hill está de olho na bola e usava um traje de golfe provocante que certamente virou a cabeça de milhares à medida que o número de visualizações aumentava.

No início do ano ela direcionou sua atenção para ser comparada a Olivia Dunne e as coisas esquentaram a ponto de a estrela da LSU acabar bloqueando-a e vencendo a disputa por permanecer campeã e obter endossos.

Novo vídeo tiktok de Breckie HillLW

Enquanto isso, Breckie acaba de ganhar mais visualizaçõesagora que o episódio de Dunne acabou, ela escolheu outro candidato, desta vez é o rebatedor pesado Paige Spiranac, que saltou para a fama e continua sendo o campeão de influenciadores.

Breckie Hill tem cerca de 3 milhões e meio de seguidores no total

Breckie está motivada e determinada, então podemos esperar vê-la pulando no ringue de influenciadores para obter visualizações, no entanto, Spiranac já tem alguns concorrentes, incluindo Bri Teresi, Grace Charis e até Bryson DeChambeau’s namorada denunciada, Lília Schneider.

O influenciador já 1 milhão de seguidores no Instagram e mais do que 2 milhões no TikTok tudo isso serve como um funil para sua página OnlyFans, que quase 400 mil seguidores.