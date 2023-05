Paige Spiranac faz um anúncio inesperado, mas brilhante, de combinação de golfe

eudeixe-o para Paige Spiranac para apresentar as respostas mais brilhantes para todos os trolls do Twitter e da mídia social que continuam vindo atrás dela por striptease. A própria influenciadora do golfe já mencionou que está convencida de que é um gênio do marketing e este é apenas o exemplo mais recente disso. Desta vez, Paige decidiu criar uma comédia que tivesse um nível cinematográfico de produção. Em uma realidade alternativa, paige aceita todas as recomendações / trolls de seguidores odiosos do Twitter que estão dizendo que ela deveria se tornar uma stripper profissional. Não se engane, haverá muitos que realmente levarão este vídeo a sério e realmente acreditarão que Paige Spiranac foi convencida pela internet a se tornar uma stripper.

Entre na stripper profissional Sandy Mounds!

Em puro estilo mockumentary, Paige Spiranac está se preparando para assumir a vida de uma stripper profissional, apesar de suas lutas óbvias para realmente dançar ou fazer acrobacias. Mas todos sabemos que isso nada mais é do que a última promoção do trabalho que ela vem fazendo há anos. Paige é mestre em se promover da maneira mais criativa possível. A parte mais engraçada, de longe, é a parte em que ela está inventando seu verdadeiro nome de stripper. Paige tomou a decisão de continuar ouvindo os comentários do Twitter e usar o nome de Sandy Mounds. Simplesmente, um hole in one brilhante para Paige Spiranac. Sem trocadilhos?

A pura combinação de absurdo com alguma comédia clássica prova que Paige está mais do que pronta para possivelmente tentar um papel em um filme de comédia. Há até um momento em que Paige produz algumas lágrimas quando ela supostamente está levando isso a sério como uma mudança de carreira. Na parte final do vídeo, Sandy Mounds tem um breve momento no palco em que é vaiada e percebe que não foi feita para ser uma stripper. Corta para os créditos, onde Paige Spiranac aproveita para promover seu site OnlyPaige. Qualquer grande diretor de comédia deveria ligar para o agente de Paige e contratá-la para o próximo filme. Simplesmente brilhante.