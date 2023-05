Paige Spiranac ‘liberta o mamilo’ no mais recente vídeo viral alucinante

Paige Spiranac estava de volta ao seu melhor no campo de golfe em seu último vídeo sexy. Ela postou um clipe de cair o queixo em sua conta do Twitter em que ela estava vestindo um top branco justo e uma saia azul curta, enquanto empunha um taco de golfe no gramado. Os fãs foram rápidos em apontar que o influenciador também não estava usando sutiã.

No vídeo de 14 segundos, a golfista olha para longe da câmera e olha para longe, exibindo suas curvas incríveis e pernas longas.

Ela então se vira e olha para os telespectadores com um olhar olhar tentador, antes de exibir seu taco de golfe levantando-o por cima do ombro. Foram alguns segundos incríveis que hipnotizaram os fãs

Na legenda, Spiranac colocou a questão: “9 ou 18?”– uma referência ao número de buracos que você pode jogar em um campo de golfe. Muitos usuários do Twitter sugeriram que a mensagem continha alguma insinuação sexual, especialmente porque ela deixou os números abertos à interpretação.

Os comentários estavam cheios de fãs maravilhados. “Paige, eu poderia assistir isso o dia todo! Você é simplesmente linda”, disse um. “Com você – 18 o dia todo!” comentou outro em resposta à sua pergunta.