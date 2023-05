Paige Spiranac revela suas escolhas para o PGA Tour Championship

EUna recente Twitter post, sensação de golfePaige Spiranac compartilhou suas previsões para o próximo Campeonato PGA Tour, junto com sua análise dos pontos fortes e fracos de cada jogador de golfe. Conhecida por suas opiniões criteriosas sobre o esporte, Spiranac envolveu seus seguidores, incentivando-os a compartilhar suas próprias escolhas na seção de comentários.

Spiranac começou discutindo Jon Rahm, o favorito para o campeonato. Ela reconheceu seu talento avassalador e o considerou uma aposta segura devido ao seu desempenho consistente. Embora ela tenha apontado a falta de valor na escolha do favorito, as habilidades excepcionais de Rahm o tornam um candidato formidável no torneio.

O próximo em sua lista era Scottie Scheffler, a quem Spiranac elogiou por suas impressionantes habilidades de rebatida. No entanto, ela destacou um obstáculo potencial que poderia prejudicar suas chances de vitória – a necessidade de melhorar suas habilidades de tacada. O desempenho de Scheffler nos greens teria um papel crucial na determinação de seu sucesso no campeonato.

Paige Spiranac fala sobre o PGA Championship 2023Twitter

Expressando surpresa em de Xander Schauffele falta de grandes vitórias até agora, Spiranac o rotulou com confiança como sua melhor escolha para vencer o Campeonato da PGA. Ela enfatizou que Schauffele possui as habilidades necessárias para sair vitorioso e espera que ele se destaque no grande palco de um grande torneio.

Spiranac então voltou sua atenção para Rory McIlroy, jogador que muitas vezes a decepcionou com atuações inconsistentes. Apesar de reconhecer que o campeonato combina com o estilo de McIlroy, ela decidiu não escolhê-lo, declarando seu histórico de se decepcionar com os resultados dele. Isso marcou o afastamento de sua fé anterior no talentoso jogador de golfe.

Brooks Koepka, um favorito dos fãs e um forte candidato, recebeu comentários favoráveis ​​de Spiranac. Depois de uma exibição impressionante em Os mestres, O jogo de Koepka estava em sua melhor forma, tornando-o uma escolha popular entre fãs e especialistas. Spiranac destacou seu sucesso recente e o considerou uma escolha sólida para o campeonato.

As previsões de Paige Spiranac para o Campeonato PGA

Viktor Hovland, outro jogador de golfe para quem Spiranac torceu no passado, teve um destino semelhante ao de McIlroy. Apesar de seu apoio a Hovland, ela admitiu que muitas vezes ele fica aquém das expectativas. Traçando paralelos com a imprevisibilidade de McIlroy, ela decidiu evitar selecionar Hovland mais uma vez.

Por fim, Spiranac discutiu Adam Scott, um jogador que tem recebido grande atenção e previsões dos entusiastas do golfe. Ela reconheceu suas grandes vitórias anteriores e reconheceu o valor em escolhê-lo. No entanto, Spiranac expressou surpresa com sua escolha para este campeonato em particular, considerando-a uma escolha um tanto inesperada. Ela recomendou apostar em Scott se alguém desejasse uma seleção mais arriscada.

Spiranac concluiu sua postagem envolvendo seus seguidores e pedindo-lhes que compartilhassem suas próprias previsões e pensamentos sobre o próximo torneio. Com suas análises e recomendações, ela iniciou uma conversa animada entre os fãs de golfe que ansiosamente compartilharam suas ideias e opiniões.

Enquanto o Campeonato PGA Tour aproxima, os entusiastas do golfe em todo o mundo aguardam ansiosamente o resultado, curiosos para ver qual jogador irá provar que as previsões de Spiranac estão certas e conquistar o título de prestígio.