Paige Spiranac silencia os críticos e brilha como a pioneira mais influente do golfe

Paige Spiranac, Conhecido como “E garota de golfe do Insta“, está se divertindo com seu sucesso e provando que seus críticos estão errados. Em um artigo recente de Golf Digest, Spiranac reflete sobre os desafios que enfrentou e as vitórias que conquistou em sua jornada para se tornar uma das influenciadoras mais proeminentes do mundo. Ela declara com confiança, “Minha carreira se tornou um ‘Fk you’ para todos.”

Com quase quatro milhões de seguidores sobre Instagram, Spiranac reconhece o poder e o impacto de sua plataforma. Ela afirma: “Tem sido poderoso entrar em uma sala conhecendo a plataforma que construí e a influência que tenho, e não é apenas por causa do meu corpo; é meu cérebro, quem sou como pessoa, o pacote completo.” Spiranac enfatiza que sua influência vai além de sua aparência física, mostrando sua inteligência e autenticidade.

Ironicamente, Spiranac admite que nunca quis ser um influenciador. No entanto, seu sucesso e influência cresceram tanto que ela não pode mais ser ignorada. Seu império online inclui seu site exclusivo, OnlyPaigee seu podcast, “Jogando uma rodada.” Quando se trata de criar conteúdo, o principal objetivo de Spiranac é torná-lo agradável. Ela explica: “É para ser divertido. Criei esse alter ego onde mostro a versão mais boba e exagerada de mim mesma.”

Paige Spiranac fala sobre trolls online e quebra de barreiras no golfe

Apesar do recepção positiva ela recebe, há ocasionais trolls maliciosos que se envolvem em comportamento ofensivo online. Spiranac acha difícil compreender tal negatividade, considerando suas próprias experiências de autoconsciência e insegurança. Ela afirma: “Eu estive no ponto mais baixo da minha vida, me senti constrangida e desconfortável, odiei a pele em que estava e nunca olhei para alguém online e pensei: Quer saber, eu vou derrubá-los.”

No entanto, Spiranac permanece firme em sua missão de discriminação as barreiras rígidas dentro do mundo do golfe. Ela acredita que o esporte deve se tornar mais acessível e menos elitista. Como ela aponta, “No final das contas, a maioria das pessoas nunca conseguirá jogar praia de cascalho ou Nacional Augusta. Devemos reduzir o golfe alguns pontos, torná-lo acessível para pessoas que não têm uma renda infinita para gastar em um hobby.”

Como a estrela de Spiranac continua a ir além das redes sociais, seu objetivo final é ser uma presença revigorante em meio ao caos do mundo moderno. Ela simplesmente quer fazer as pessoas felizes. Spiranac conclui: “Quero ser uma lufada de ar fresco nesta linha do tempo de st.” Com sua determinação inabalável e influência crescente, não há dúvida de que Paige Spiranac continuará a causar um impacto significativo dentro e fora do campo de golfe.