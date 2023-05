Paige VanZant responde aos ‘odiadores’ que a envergonham nas redes sociais e promete mais autenticidade

Paige VanZant provavelmente sabe melhor do que a maioria que a mídia social não é a vida real, mas ela promete oferecer mais autenticidade em seus vários canais depois de receber comentários on-line que envergonham o corpo.

A veterana do UFC e BKFC, de 29 anos, abordou o assunto em um longo post no Instagram, onde rebateu as críticas que recebeu nos últimos meses. Se houve um resultado positivo do bullying online é que VanZant percebeu que queria começar a compartilhar imagens que apresentassem todos os lados dela e ela certamente não vai se desculpar por sua aparência.

“Tenho sido muito bom em apresentar o meu melhor”, escreveu VanZant. “Certifique-se de que o mundo veja o lado ‘mais bonito’ de mim. Onde falhei é que nunca mostrei o verdadeiro eu. Até agora. A verdade é que, sim, ganhei muito peso… provavelmente mais de 20 quilos, mas também ganhei força, poder, músculos e toneladas de felicidade. Vejo todos os comentários no meu canal do YouTube sobre como pareço grávida, obesa, gorda pra caralho e não vou conseguir passar por uma porta em breve. Mas uma coisa que sempre me lembro – pessoas felizes não são odiadoras e odiadoras não são felizes.

“Então, todos vocês que odeiam, continuem comentando, vocês estão apenas aumentando minha plataforma. E prometo a partir de hoje mostrar o meu verdadeiro eu, para sempre. O eu gordo, o eu quebrado, o eu magro e a versão mais feliz de mim que já fui. A mídia social nunca será real, mas tentarei ser melhor. De qualquer forma, confira meu canal no YouTube. Porque eu serei amaldiçoado se não continuar lucrando com OS MELHORES HATERS DO MUNDO. Seu em espessura.

VanZant, que saiu do UFC em 2020 após o término de seu contrato com a organização, acabou se testando em uma competição sem luvas depois de assinar um contrato lucrativo com o BKFC.

Ela foi 0-2 em suas duas primeiras lutas, perdendo as decisões para o atual campeão peso-palha do BKFC, Britain Hart, e Rachael Ostovich em 2021.

VanZant estava programada para competir novamente em agosto passado, mas sua luta contra Charisa Sigala foi retirada de um card do BKFC em Londres no último minuto. Ela não foi remarcada para competir desde então.

Embora ela não tenha atuado em sua carreira de lutadora, VanZant se manteve ocupada com sua presença online, construindo um site pessoal e a página OnlyFans, onde os fãs pagam uma assinatura mensal para ver fotos e vídeos da ex-estrela do UFC.

VanZant disse anteriormente ao MMA Fighting que ela ganhou muito mais dinheiro com esses sites do que em sua carreira de lutadora, embora ela ainda planejasse competir novamente no futuro.

“Teoricamente eu poderia [retire]”, disse VanZant em agosto passado. “Eu não tenho que lutar mais um dia na minha vida. É coisa de atleta e algumas pessoas não entenderiam. Se você perguntar a LeBron James por que você ainda joga basquete? Você não precisa. Por que todos esses jogadores da NBA e da NFL chegam a um ponto em suas carreiras como Tom Brady – ele não precisa mais jogar futebol, mas por que precisa? Porque é o maior de todos os tempos, porque quer continuar a competir. É o que ele faz. Está no sangue dele.

“Não me comparo a essas pessoas e à sua grandeza, mas definitivamente à vontade de continuar a ter sucesso. Eu sinto que isso também faz parte de mim.”